شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات إيجابية في حالتها الصحية

ياسمين عبد العزيز ما زالت تتصدر مواقع التواصل واهتمامات الجمهور وزملائها الفنانين بسبب أزمتها الصحية الحالية، وتتواجد ياسمين عبد العزيز في العناية المركزة بالمستشفى وكشف شقيقها عن تطورات جديدة في حالتها الصحية.

شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها

وطمأن وائل عبد العزيز، شقيق ياسمين عبد العزيز، الجمهور اليوم على حالة شقيقته الصحية، وكشف عن تطورات جديدة وإيجابية عن حالتها بعد أيام من تواجدها في العناية المركزة، ونشر وائل عبد العزيز تدوينة على حسابه بفيسبوك قال بها:" الحمد لله احسن كتير من امبارح"، وطمأنت رسالة شقيق ياسمين عبد العزيز الجمهور وزملائها على حالتها بعد أيام من القلق عليها بسبب تدهور حالتها الصحية.

تفاصيل حالة ياسمين عبد العزيز الصحية

ولم ينشر أحمد العوضي تفاصيل جديدة عن حالة زوجته ياسمين عبد العزيز الصحية، وكانت آخر تدويناته عن حالتها حول تضارب الأخبار حولها، وطلب من الجمهور الدعاء لها وقال:" يا جماعه بعد اذنكم اي تصريح عن الحالة عن طريقي فقط.. وانا مقلتش اي تصريح عن حالة ياسمين غير اني طلبت منكم دعواتكم .. وتمنياتكم لها بالشفاء العاجل.. دوت الخليج في الرعاية دلوقتي ومحتاجه دعواتكم .. دي كفاية انها تهون عليها".

ياسمين عبد العزيز تقلق الجمهور على حالتها

وكان الإعلامي سيد علي قد كشف مؤخراً في برنامجه "حضرة المواطن" عن تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، وقال إن ياسمين كان لديها مشكلة في الرحم، وكانت تتابع مع طبيبها في المستشفى، وأجرت منظار ولكنه سبب مشكلة في القولون، مما سبب لها مضاعفات صحية وانتقلت إلى العناية المركزة، وقال إنها في اللحظة الحالية فاقت من الغيبوبة، واستقرت حالتها الصحية، وأشار إلى إنه يمتلك معلومات أكثر عن حالتها ولكنه كشف ما يهم الجمهور فقط عن حالتها الصحية.

وأقلقت ياسمين عبد العزيز الجمهور وزملائها الفنانين على حالتها الصحية بعد الكشف عن خضوعها لعملية جراحية وإصابتها بمضاعفات خطيرة، ونشر أحمد العوضي عدة رسائل طلب بها من الجمهور الدعاء لها، وعدم الاستماع إلى الشائعات حول حالتها الصحية، وتضامن معها عدد كبير من نجوم الوسط الفني والذين نشروا عدة رسائل وأدعية لها على صفحاتهم بمواقع التواصل.