صور لحظات عائلية ورومانسية للنجوم في عيد الأضحى..وأحدث ظهور لياسمين صبري مع زوجها أبو هشيمة

شارك عدد من النجوم لحظاتهم الخاصة والعائلية مع الجمهور بمناسية عيد الأضحى المبارك، ونشروا عدة صور لهم على حساباتهم بمواقع التواصل لتهنئة الجمهور ومشاركتهم الاحتفال بعيد الأضحى، ومنهم ياسمين صبري وزوجها أبو هشيمة ودرة وزوجها هاني سعد وغيرهم.

أحدث ظهور لياسمين صبري مع زوجها أحمد أبو هشيمة

وشارك رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة الجمهور صورة له مع زوجته الفنانة ياسمين صبري على حسابه بانستقرام، ووجه التهنئة إلى الجمهور بمناسبة عيد الأضحى، ولاقت صورته مع زوجته تفاعل كبير بسبب ظهورهما الجديد معاً من أجازتهما الصيفية أمام الشاطيء، ونشرت ياسمين صبري أيضاً عدة صور لها من أجازتها مع زوجها واستعرضت إطلالتها الجديدة.

سوزان نجم الدين مع أبنائها في عيد الأضحى

ونشرت الفنانة سوزان نجم الدين صوراً لها مع أبنائها بعد اجتماعهم في عيد الأضحى، ووجهت من خلال الصورة رسالة قالت بها:" منذ عشرة أعوام وأنا أحلُم بمكانٍ واحدٍ يجمعني بعائلتي.. فهاهي أمي وأخوتي كلّ منهم في بقعةٍ من تلك الأرض الواسعة وأولادي في آخر بقاعها..وكلّ يعاني ماأعانيه من البعد والفقد والحرمان الذي أرهق أرواحنا..فأصبحت خاويةً إلاّ من صوت الوجع والأنين والشوق والحنين ليومٍ يجمعنا من جديد علّنا نعيش معاً لنستعيد طعم الحياة السعيد..فمتى يالله تلم شمل عائلتي التي أحب وأعشق لتكون جمعتُنا دوت الخليج العيدُ الذي نتوق إليه ونحلم..كل عام وأنتم وعائلاتكم معاً وبألف خير".

رومانسية درة مع زوجها في عيد الأضحى

وشاركت الفنانة التونسية درة الجمهور لحظة رومانسية جديدة لها مع زوجها هاني سعد، وذلك خلال أجازتهما الصيفية في عيد الأضحى، وخطفت الأنظار بظهورها الجديد مع زوجها، وكذلك نشر الفنان أحمد داوود صورة عائلية له مع أبنائه وزوجته علا رشدي، والتي ظهرت بالحجاب أثناء ذهابهما لأداء صلاة العيد ووجه رسالة للجمهور قال بها:" كل سنة واحنا جميعا طيبين وبخير وبصحة وسلام.. وعيد أضحي سعيد علينا جميعا.. ويارب كل الصحة والستر والسعادة وراحة البال يارب العالمين".

لحظات عائلية للنجوم في عيد الأضحى

ونشر عدد من النجوم صوراً للحظاتهم العائلية المميزة من أجازة عيد الأضحى، وعلى رأسهم الفنانة نسرين طافش والتي نشرت صورة لها مع عائلتها في هولندا، وكذلك الفنان يوسف الشريف الذي نشر صوراً له مع أبنائه وزوجته إنجي علاء، بالإضافة إلى الفنانة مي سليم التي شاركت الجمهور أحدث صورة لها مع ابنتها في عيد الأضحى، وكذلك الفنان مصطفى فهمي الذي ظهر مع زوجته فاتن موسى أمام الشاطيء في أجازتهما بعيد الأضحى.