الديوهات الغنائية تعود بقوة للمنافسة في صيف 2021..وبلقيس تتفوق

نجاح كبير حققته الديوهات الغنائية التي قدمها العديد من نجوم الغناء والتمثيل والتي نال بعضها إشادات واسعة من الجمهور، حيث بدأت منافسة قوية في الأسابيع الماضية بينهم، وهذا قائمة بأهم الديوهات التي طرحت وأكثرها نجاحا.

أغنية "ممكن" لبلقيس وسيف نبيل

بلقيس وسيف نبيل حقق كل منهما نجاحا كبيرا من خلال ديو أغنية "ممكن" التي طرح الفيديو كليب الخاص بها في شهر مايو الماضي وفاق نجاحها كل التوقعات حيث بلغ عدد مشاهدات الأغنية أكثر من 73 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية للمطرب العراقي سيف نبيل، مما جعل الديو الغنائي الذي جمع الثنائي هو الأنجح حتى الآن بين الديوهات التي تم طرحها في الأسابيع الماضية، أغنية "ممكن" من كلمات سيف الفارس، وألحان سيف نبيل.

أغنية "حبيبتي" للنجمة ياسمين رئيس وحسن شاكوش

النجمة ياسمين رئيس وحسن شاكوش حقق الديو الذي جمعهما وحمل عنوان "حبيبتي" نجاحا كبيرا بعد طرحه على القناة الرسمية للمطرب المصري، وهي الأغنية التي لفتت الأنظار إليها بشدة بسبب التصوير والرقصات المميزة التي ظهرت بها الفنانة ياسمين رئيس والمقطع الغنائي الذي تقدمه والأغنية من كلمات محمد غباشي و مصطفى الجن، وألحان حسن شاكوش، وتوزيع إسلام ساسو، وبلغ عدد مشاهدات الأغنية ما يقارب من 55 مليون مشاهدة.

أغنية "انتوا كده كلكوا" للفنان محمد أنور والفنانة يسرا الجندي

محمد أنور الممثل المصري طرح كذلك ديو غنائي خلال الأيام الماضية مع الفنانة يسرا الجندي وحمل عنوان "انتوا كده كلكوا" وتقول كلماته التي كتبتها يسرا الجندي: "انتوا ‏كده ‏ ‏كلكوا ‏مخكوا ‏صعب زيكوا ‏بتخلونا نحبكوا ‏وبعدين نتجنن منكوا"، وبلغ عدد مشاهدات الأغنية على القناة الرسمية للفنان محمد أنور على "يوتيوب" ما يقارب من 100 ألف مشاهدة، وقد ظهر في الديو الغنائي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا من بينهم الفنان أكرم حسني، ومحمد ثروت، وأوس أوس، وشيماء سيف، وسليمان عيد.

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أغنية هيفاء وهبي وأكرم حسني "لو كنت"

هيفاء وهبي وأكرم حسني فاجئ كل منهما الجمهور بأغنية "لو كنت" التي تميزت بطباع كلماتها التي تدور بشكل حوار يجمع النجمين وتظهر فيه الأفكار التي توضح طريقة تفكير كل من الرجل والمرأة في العديد من المواقف، الديو الغنائي حقق نسبة مشاهدة كبيرة عند طرحه على قناة الـ"يوتيوب" لكل من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والنجم أكرم حسني الذي كتب كلمات الأغنية وقام بتلحينها وهي من توزيع توما، كما ظهر الثنائي أكرم حسني وهيفاء وهبي وهما يرقصان على العديد من الإيقاعات الموسيقية في الأغنية التي بلغ مجموع مشاهداتها بعد شهر من طرحها 21 مليون مشاهدة.

أغنية "أوعدك" لسمية الخشاب وعمر كمال

سمية الخشاب وعمر كمال وديو "أوعدك" من أبرز الديوهات الغنائية التي أطلقت هذا الصيف ليس فقط بسبب مشاركة الفنانة المصرية الغناء مع نجم المهرجانات عمر كمال، لكن بسبب الجدل الذي أثير حول ارتباطهما، والذي قامت سمية الخشاب بنفيه وقد حققت الأغنية منذ طرحها أكثر من 10 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية للفنان عمر كمال على "يوتيوب".

أغنية "السهرة صباحي" لسعد لمجرد وصابر الرباعي

سعد لمجرد طرح كذلك فيديو كليب أغنية "السهرة صباحي" والتي تجمعه بكل من الفنان صابر الرباعي والموزع العالمي ريدوان، ليفتتح كل من سعد لمجرد وكذلك صابر الرباعي منافستهما في موسم الصيف 2021، وتعتبر أغنية "السهرة صباحي" دوت الخليج أول تعاون بين الثلاثي في عمل غنائي، والأغنية من كلمات وألحان سليم عبد الله وتوزيع ريدوان، وقد حققت بعد طرحها أكثر من 4 ونصف مليون مشاهدة.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي لكل من الفنانة سمية الخشاب، وبلقيس، وسيف نبيل، وهيفاء وهبي، ومحمد أنور ، وسعد لمجرد وحسن شاكوش على "انستجرام".