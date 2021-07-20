ديانا كرزون تنشر الصور الأولى لها مع مولودتها "سلمى": "أول عيد معانا"

ديانا كرزون عايدت جمهورها بمناسبة عيد الأضحى المبارك بطريقة مميزة، وشاركتهم لحظة خاصة بنشر الصور الأولى لابنتها الجديدة "سلمى"، وظهرت ديانا كرزون في الصور برفقة زوجها الإعلامي معاذ العمري وابنتهما.

الصور الأولى لابنة ديانا كرزون "سلمى"

ونشرت الفنانة ديانا كرزون الصور الأولى لها مع مولودتها الجديدة "سلمى" على حسابها الرسمي بانستقرام، وكشفت عن لحظة خاصة ومميزة لتجمع عائلتها الصغيرة في عيد الأضحى، وكشفت عن وجه ابنتها، وعايدت جمهورها من خلال الصور التي ظهرت بها برفقة زوجها الإعلامي معاذ العمري، وهما يحتفلان ويستقبلان ابنتهما "سلمى".

ديانا كرزون تعايد جمهورها وتنشر صور ابنتها

ووجهت الفنانة ديانا كرزون رسالة إلى جمهورها تعليقاً على صورها مع زوجها وابنتها، وعبرت عن سعادتها بمجيء أول عيد أضحى برفقة ابنتها وقالت:" كل عام وأنتم بألف خير.. عيد أضحى مبارك، هذي السنة مختلفة علينا انا وأبو سلمى بالعيد مع بيبي سلمى واول عيد معانا.. الله لا يحرمني منكم.. معاذ جهز عيديتين هالسنة".

ورد الإعلامي معاذ العمري على معايدة زوجته ومزاحها معه بتجهيزه عيدتين في عيد الأضحى، وقال:" عطول أحلى عيديتين من عيوني.. كل سنة وانتو منورين حياتي.. كل عام وانتم لي كل الخير"، ولاقت صور ديانا كرزون مع ابنتها تفاعل كبير من الجمهور بسبب ظهورها الأول مع ابنتها، وتفاعل أيضاً معها عدد من النجوم ومنهم الفنانة جومانا مراد التي علقت قائلة:" ماشاء الله تتربى بعزكم يارب".

ديانا كرزون تستقبل طفلتها الأولى "سلمى"

وكانت الفنانة الأردنية ديانا كرزون قد اعلنت عن ولادتها قبل أيام، وأرفقت ديانا كرزون وزوجها صور الطفلة مع رسالة كشفا فيها عن اسم الطفلة وهو "سلمى"، حيث لم يسبق لهما أن اعلنا عن اسمها، وديانا كرزون ايضا اعلنت عن حفظ الخلايا الجذعية لطفلتها في خطوة مستقبلية لعلاج اي أمراض محتملة لها، وقالت في رسالة لها:" شكراً للجميع على كلامكم الطيب ومشاعركم النبيلة اللي غمرتونا فيها وكنتم جزء من فرحتنا بقدوم طفلتنا الأولى "سلمى"، وعلقت ديانا كرزون على الصورة التي أطلت فيها مع زوجها معاذ العمري في أيامها الأخيرة بمرحلة الحمل، وهي ممسكة بحذاء صغير للغاية، وقالت: "الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات.. اليوم صرنا ثلاث ونورت حياتنا طفلتنا الأولى