شاهد.. الإعلان الرسمي لفيلم ”الإنس والنمس” لـ محمد هنيدى

نشر المؤلف كريم حسن بشير، الإعلان الرسمى لفيلم "الإنس والنمس" للنجم محمد هنيدى، والمقرر طرحه فى شهر أغسطس المقبل فى جميع دور العرض، وكتب كريم عبر حسابه على إنستجرام: "التريلر الرسمى لفيلم الأنس والنمس4- 8 بجميع دور العرض إن شاء الله يعجبكم".

وكانت الشركة المنتجة لفيلم "الإنس والنمس" قد طرحت الأفيشات الدعائية لأبطال العمل حيث تصدر كل بطل من الأبطال أفيشا منفردا، وذلك بعدما طرحت الشركة الأفيش الرسمي مطلع شهر فبراير الماضى وتصدره كل الفنانين المشاركين في بطولة الفيلم مع إضفاء أجواء من الرعب الذى يتناسب مع طبيعة الأحداث.

فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي اضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.