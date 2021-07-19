أبرز الأغاني التي أثارت اهتمام الجمهور مع النصف الأول من عام 2021 نستعرضها معكم، حيث استطاعت العديد من الأغاني والكليبات وخاصة في موسم الصيف الحالي تصدر محركات البحث على غوغل و الترند على تويتر، كما استأثرت على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي وليس آخرها أغنية "بحبك" لتامر حسني والتي طرحها بكليب ضم مشاهد متفرقة له مع حلا شيحة من فيلمه "مش انا".

بلقيس فتحي ونبيل سيف "ممكن"

حققت النجمة بلقيس مع الفنان العراقي ​سيف نبيل​ نسبة مشاهدات عالية وتصدرا الترند بديو أغنية "ممكن" التي تم تصويرهما على طريقة الفيديو كليب بشكل رومانسي.

أغنية “ممكن” لحنها سيف نبيل وجاءت كلماتها من المؤلف ​سيف الفارس​.

هيفاء وهبي وأكرم حسني

النجمة هيفاء وهبي وأكرم حسني لفتا انظار الجمهور بأغنيتها "لو كنت" التي تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب وطرحت قبل حوالي اسبوعين، يعد العمل الغنائي هو الأول الذى يجمع بينهما، وتم طرحها عبر قناتيهما على موقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري.

عمرو دياب "الدنيا بترقص"

النجم عمرو دياب استطاع خطف الأضواء قبل أسبوعين بأغنية صيفية جديدة بعنوان "الدنيا بترقص" التي طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب، وتعد هذه الأغنية أولى أغانيه التى طرحها في صيف 2021، وشاركته فيها كموديل الممثلة الشابة هدى المفتي.

أغنية "الدنيا بترقص" من كلمات ملاك عادل، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وإخراج طارق العريان.

حسين الجسمي "حتة من قلبي"

النجم الإماراتي حسين الجسمي حقق كذلك مشاهدات عالية وتفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي بأحدث أغنياته التي حملت اسم "حتة من قلبي"، وتم طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان حسين الجسمى، وتوزيع على فتح الله.

حسن شاكوش "افتحي شباكك"

ضمن الأغنيات التي حققت ايضا نجاحا ونسبة مشاهدات عالية فيديو كليب أغنية "افتحي شباكك انا جيت" لـ حسن شاكوش، وياسمين رئيس.

أغنية "حبيبتي افتحي شباكك أنا جيت"، من كلمات محمد غباشي ومصطفى الجن، ألحان حسن شاكوش وتوزيع موسيقي وهندسة صوتية إسلام ساسو.

تامر حسني "مش انا"

فيديو كليب أغنية النجم تامر حسني "بحبك" من فيلمه الجديد "مش أنا"، تصدر الترند وموقع يوتيوب وحققت مشاهدات عالية بعد أيام قليلة من طرحها، وجاء ذلك ايضا تزامنا مع تصريحات الفنانة حلا شيحة التي هاجمت تامر حسني لطرحه الكليب بمشاهد من الفيلم الذي مثلته معه، فأعلنت تبرأها من الفيلم ومن المشاهد الرومانسية التي جمعتها بتامر في الكليب.

روبي "حتة تانية"

نجاح كبير حققته الفنانة روبي مع عودتها للساحة الغنائية واطلاقها قبل 4 أشهر أولى أغنياتها الخاصة بعنوان "حتة تانية" عبر موقع الفيديو العالمي "يوتيوب".

ولاقت الأغنية تفاعلاً جماهيريًا عبر مواقع التواصل منذ طرحها، وأصبحت على مشارف كسر حاجز الـ94 مليون مشاهدة في خلال 4 شهور، كما سجلت حضورًا مميزًا في تريند موقع الفيديو العالمي للأكثر تداولا في مصر. قام بكتابة كلمات "حتة ثاتية" وتلحينها الفنان عزيز الشافعي، والتوزيع لتوما.

فأي أغنية نالت اعجابكم أكثر للنصف الأول من عام 2021؟

جميع الصور المرفقة مأخوة من حسابات النجوم على انستغرام.