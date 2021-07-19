حرصت الفنانة الشابة ملك احمد زاهر علي توجيه الدعوات بالشفاء من أجل كل من الفنانة دلال عبد العزيز والفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”. ونشرت ملك احمد زاهر صور لكل من الفناناتين وعلقت عليها كاتبة: “في يوم عرفة اللهم اشفي دلال عبد العزيز و ياسمين عبدالعزيز شفاء لا يغادر سقما اللهم فرج همهما و قويهما و صبرهما و ارحمهما بعد التعب وكافئهما بعد الصبر اللهم انت الشافي المعافي لا شافي الا انت اشفهما شفاء من عندك إنك علي كل شئ قدير”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملك احمد زاهر تتوجه بالدعاء لـ دلال عبد العزيز وياسمين عبد العزيز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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