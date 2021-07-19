مواعيد وأماكن عروض مسرحيات عيد الأضحى 2021 في مصر والخليج

مسرحيات عيد الأضحى 2021 ينتظرها قطاعا واسعا من الجمهور العربي، وقد تم الكشف عن العديد من الأعمال التي سوف يتم عرضها على مسارح مصر والخليج بداية من أولى أيام العيد، وهذا قائمة بأهم هذه الاعمال.

الأعمال المسرحية الكويتية في عيد الأضحى

مسرحية "فرحان نسيب زعلان" عمل مسرحي جديد يقدمه الفنان طارق العلي مع أولى أيام عيد الأضحى، ويشارك في بطولته جمع كبير من النجوم من بينهم الفنان خالد العجيرب، وشهاب حاجية، وشهد سلمان، وغادة الزدجالي، وعبدالله البصيري، وفيصل السعد، ومحمد الوزير، وأمير مطر، ومحمد المنصوري، وسوف يعرض العمل على مسرح نقابة العمال في الكويت وهي من تأليف أحمد فارس، وإخراج علي العلي.

مسرحية "شبح الأوبرا-النسخة الكويتية" عمل مسرحي جديد تشارك فيه الفنانة هبة الدري وسوف يتم عرض العمل على مسرح عبدالحسين عبدالرضا بالسالمية في الكويت بداية من أولى أيام عيد الأضحى المبارك، والمسرحية من بطولة كل من أحمد ايراج، وحمد العماني، ومحمد الحملي، وشيماء سليمان، وعبدالله الشامي، وكفاح الرجيب، مسرحية "شبح الأوبرا" من إخراج محمد راشد الحملي.

مسرحية "الإستراحة" من الأعمال المسرحية التي سوف تبدأ عروضها على مسرح الأوبرا بالسالمية في الكويت من أولى أيام عيد الأضحى المبارك وهي مسرحية يشارك في بطولتها كل من باسمه حمادة، وهيا الشعيبي، سلطان الفرج، وعماد العكاري، ونورا العميري، وسامي مهاوش، والعمل من إخراج عبدالله فهد.

مسرحية "قحفية وغترة وعقال" للفنان حسن البلام تم الإعلان عن عروض جديدة لها في عيد الأضحى بداية من يوم أول أيام العيد وذلك على مسرح اليرموك الرياضي، ويشارك في بطولة المسرحية كل من أحمد العونان، وزهرة عرفات، فهد البناي، عبدالعزيز النصار، خالد المظفر، محمد الرمضان، عبدالله البدر، والعمل من تأليف أحمد العوضي، واخراج عبدالله البدر.

مسرحية "المهمة الصعبة" عمل كوميدي جديد للفنان عبدالرحمن العقل للكبار فقط، وسوف تبدأ عروضه في أولى أيام عيد الأضحى على مسرح حولي بارك- حولي، ويشارك في بطولة المسرحية كل من عبدالعزيز المسلم، جمال الردهان، زهرة الخرجي، مرام، أسامة المزيعل، عبدالله المسلم، أحمد التمار، عبدالله الحمادي، سعيد سعدون، وهي من تأليف عبدالعزيز المسلم، وإخراج عبدالله عبدالعزيز المسلم.

مسرحيات عيد الأضحى في الإمارات العربية المتحدة

مسرحية "أحلام وفرقة الأنغام" من الأعمال المسرحية الجديدة المقرر عرضها في أيام عيد الأضحى بداية من يوم 20 وحتى يوم 22 يوليو الجاري، في مول الإمارات بدبي، وهو عمل يشارك في بطولته كل من عبدالله المهيري، ورحاب العطار، وعبدالله انور، ورنيم محمد، وعبدالعزيز انور، وعبدالله عقيل، وياسين الدليمي، وخالد حسين، والعمل من انتاج مسرح دبي الوطني ومن تأليف عبدالله صالح وإخراج حمد الحمادي.

مسرحية "موديل 90" عمل كوميدي سوف يعرض أول وثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحى على مسرح المركز الثقافي بعجمان، وسيتم فتح شباك التذاكر بداية من الساعة 4 مساءا إلى الساعة 10 مساءا، ويشارك في بطولة المسرحية كل من الفنانة فاطمة الحوسني ومروان عبدالله، صالح موسى البقيشي، وأحمد مال الله، وعبدالله الباهتي، وبدر حكمي، وعادل خميس عذاري، وسلطان بن دافون، والعمل من إخراج مروان عبدالله صالح.

مسرحيات عيد الأضحى في مصر

مسرحية "جريما في المعادي" للفنان أشرف عبدالباقي تستمر في عروضها بالساحل الشمالي بمصر وتحديدا على مسرح فندق تايم مارينا حيث بدأت منذ أيام عروض المسرحية وسوف تستمر في أيام عيد الأضحى بداية من يوم 20 وحتى 24 يوليو، ويشارك في بطولتها كل من سليم سليمان، وياسمين سمير، وأحمد الشربيني، وبلال مجدي، وناجي جدو، والعمل من تأليف وإخراج أشرف عبدالباقي.

مسرحية "ابو العربي في ميشن امبوسيبل" للفنان هاني رمزي سوف تبدأ عروضها بداية من يوم 21 وحتى 23 يوليو على مسرح جراند طيبة بالقاهرة، ويشارك في بطولة المسرحية كل من داليا البحيري، وأحمد فتحي، ومحمد جمعة، وحجاج عبدالعظيم ليلى عز العرب، والعمل من تأليف محسن رزق، وإخراج تامر كرم.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي لكل من الفنان هاني رمزي وحسن البلام، وطارق العلي، وعبدالرحمن العقل، وهبة الدري، وفاطمة الحوسني وأشرف عبدالباقي على "انستجرام".