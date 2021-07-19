مذيع يكشف بالفيديو تفاصيل حالة ياسمين عبد العزيز الصحية.. "فاقت من الغيبوبة"

ياسمين عبد العزيز تصدرت مواقع التواصل منذ أمس، بعد الكشف عن أزمتها الصحية الدقيقة، وتضارب الأنباء حول حالتها الصحية وسط تكتم أسرتها وزوجها على تفاصيل حالتها الصحية، ووسط قلق كبير من الجمهور وزملائها الفنانين عليها.

تفاصيل حالة ياسمين عبد العزيز الصحية

وكشف الإعلامي المصري سيد علي في برنامجه "حضرة المواطن" عن تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، وقال إن ياسمين كان لديها مشكلة في الرحم، وكانت تتابع مع طبيبها في المستشفى، وأجرت منظار ولكنه سبب مشكلة في القولون، مما سبب لها مضاعفات صحية وانتقلت إلى العناية المركزة، وقال إنها في اللحظة الحالية فاقت من الغيبوبة، واستقرت حالتها الصحية، وأشار إلى إنه يمتلك معلومات أكثر عن حالتها ولكنه كشف ما يهم الجمهور فقط عن حالتها الصحية.

تعليق جديد من أسرة ياسمين عبد العزيز عن حالتها

وتتكتم أسرة ياسمين عبد العزيز على تفاصيل الحالة الصحية لها، ونشر شقيقها وائل عبد العزيز تدوينة جديدة على حسابه بفيسبوك، طلب بها من الجمهور مواصلة الدعاء لياسمين عبد العزيز، وقال إنه سيطمئن الجمهور على حالتها فور تحسن صحتها، وقال:" قريبا هنعلن عن حاله ياسمين الصحية بعد خروجها من العناية المركزة".

وعلق الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين على حالة ياسمين عبد العزيز الصحية في تصريحات لبرنامج "كلمة أخيرة"، وقال إنه لا يمتلك أي معلومات عن حالتها وأن أسرتها طلبت عدم الكشف عن تفاصيل حالتها، وأضاف إنه لم يستطع التواصل مع أحمد العوضي بسبب انشغال الأخير مع ياسمين عبد العزيز، في حين كشفت الإعلامية لميس الحديدي إن أحمد العوضي أخبرها إن ياسمين ما زالت في العناية المركزة وتحتاج إلى الدعاء.

ياسمين عبد العزيز تقلق الجمهور على حالتها الصحية

وأقلقت ياسمين عبد العزيز الجمهور وزملائها الفنانين على حالتها الصحية بعد الكشف عن خضوعها لعملية جراحية وإصابتها بمضاعفات خطيرة، ونشر أحمد العوضي عدة رسائل طلب بها من الجمهور الدعاء لها، وعدم الاستماع إلى الشائعات حول حالتها الصحية، وتضامن معها عدد كبير من نجوم الوسط الفني والذين نشروا عدة رسائل وأدعية لها على صفحاتهم بمواقع التواصل.

الصور مأخوذة من حساب أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز على انستقرام.