حلا شيحة بعد بكاء والدها:"ما يتردد عن زوجي افتراءات وما قلته لا يصح"..وأزمتها تصل للقضاء

حلا شيحة استمر جدل تصريحاتها حول فيلم "مش أنا" والذي تسبب في ردود متبادلة بين العديد من الجهات ، حيث بكى والده الفنان التشكيلي أحمد شيحة في مداخلته مع الإعلامي عمرو أديب، مؤكدا أنه يرى أن ابنته قد اختطفت فكريا من قبل زوجها معز مسعود، مما جعل حلا شيحة ترد علي هذه التصريحات، وتعلق كذلك على قرار نقابة المهن التمثيلية بشبطها والأجر الذي لم تحصل على دفعته الأخيرة من قبل الشركة المنتجة لفيلم "مش أنا" مما جعل الشركة تقرر مقاضاة الفنانة المصرية.

حلا شيحة مصدومة من تصريحات والدها ضد زوجها

حلا شيحة نشرت عبر حسابها على "انستجرام" ردا على تصريحات والدها عبر برنامج "آخر النهار" والذي أوضح فيها أن ابنته قد خطفت فيما يخص أفكارها بسبب زوجها معز مسعود، ورفضت حلا شيحة ما قاله أحمد شيحة وأكدت أن ما يجمعها مع زوجها علاقة حب واحترام متبادل وأنه داعم ومساند لها دوما، كما أوضحت أن زوجها أكبر من كافة ما يقال عنه بشكل سلبي.

فكتبت حلا شيحة : "الحقيقة مصدومة من الكلام اللي والدي قاله عن زوجي اللي اتجوزته بكامل ارادتي و الحمد لله لقيت معاه كل المعاني الجميلة من احترام و رجولة و شهامة نادرة الايام دي و انا لم يخطفني احد كما قال والدي والكلام ده لا يصح ابداً انا بحب زوجي و سعيدة بحبه ليا و بنحترم بعض و معز بيحترم رايي و بيقدر مشاعري و بالعكس هو دائما بيهدّيني وطبعا بيساندني ويشجعني لاني زوجته و حبيبته و هو اكبر بكتير من كل الكلام اللي بيتقال عليه و افتراءات مش صحيحة و هو ابعد ما يكون عنها".

حلا شيحة تعاتب والدها بسبب تصريحاته

حلا شيحة أكدت أنها لن تسمح لأي شخص أن يتجاوز في حق زوجها، مؤكدة أن معز مسعود صاحب فكر وليس كما يقال عليه، كما عبرت عن حزنها مما قاله والدها في حق زوجها وأكدت أن الثنائي كان في الماضي يجمعهما علاقة قوية واحترام متبادل فكتبت حلا شيحة:" انا زعلانة من والدي جداً لانه يعرف معز كويس جدا و قعدوا مع بعض كتير ووالدي يحبه جدا و شاف منه كل خير".

الفنانة المصرية أوضحت أن وضعها الاجتماعي يشبه تماما وضع معز مسعود الذي تزوج لسنوات طويلة لكن لم يستمر زواجه وحاول أن يبحث عن الاستقرار ولم يوفق، مشيرة أن لكل منهما أطفال متشابهين، مما جعل ظروفهما قريبة كما عاتبت حلا شيحة والدها وأكدت أن ما قاله عن زوجها لا يصح، كما أوضحت أنها تعيش في سعادة واستقرار مع زوجها معز مسعود وأن كل ما تكتبه نابع من أفكارها وليس فكر أي شخص أخر.

شركة المنتجة لفيلم "مش أنا" تقاضي حلا شيحة

حلا شيحة قد أصدرت بيان مطول أخر في الساعات الماضية ونشرته عبر حسابها على "انستجرام" وضحت فيه العديد من النقاط والتي كان من بينها قرار نقابة المهن التمثيلية بشطب عضويتها من النقابة، مؤكدة أن الرسالة التي وجهتها لتامر حسني تخصه ولم توجهها لزملائها في الوسط الفني، كما أكدت حلا شيحة عدم حصولها على باقي أجرها في الفيلم والذي وصفت كذلك الحديث بكون أجر ضخم بأنه غير لائق.

شركة TH Production للإنتاج الفني المنتحة لفيلم "مش أنا" ردت في بيان عبر "فيس بوك" على ما نشرته الفنانة المصرية ، حيث أكدت الشركة أن ما تبقى للفنانة المصرية هو مستحقاتها المالية من دفعة الدوبلاج التي لم تستجيب حلا شيحة للاتصالات من أجل إتمامه، وأن هذا الدفعة دوت الخليج أقل جزء مادي تبقى لها، وأن الشركة سعت للتواصل مع حلا شيحة من أجل استلامها وأن حقها لا يزال محفوظ، وأكدت الشركة أنها سوف تقاضي الفنانة المصرية بسبب إخلالها ببنود العقد المبرم معها.

فجاء بيان الشركة: "توضيح من الشركه المنتجه لفيلم (مش أنا) ، عن ما ذكرته الفنانه حلا شيحا بخصوص باقي مستحقاتها المادية، استاذه حلا شيحة ما يتبقى من مستحقاتك دفعة الدوبلاچ الذي امتنعتي عنه و دوت الخليج أقل دفعه ماديه لكي ومحفوظ لكي داخل الشركة وتحدثنا معكم أكثر من مره لإستلامهم او ارسال مفوض من طرفكم لإستلامهم و ذلك رغم امتناعك عن الدوبلاچ و تصوير الآفيش ورفضنا التام لمقاضاتك قانونياً لإمتناعك عنهم ولكن الشركه من الآن ستتوجه بجميع الإجراءات القانونية مستشهده ببنود العقد المبرم، وشكراً".

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنانة حلا شيحة ومعز مسعود وهنا شيحة على "انستجرام".