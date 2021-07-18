أحمد العوضي: حالة ياسمين عبدالعزيز مستقرة

أكد الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز، استقرار حالة زوجته الصحية، نافيا صحة ما تردد عن عدم استقرار حالتها خلال الساعات القليلة الماضية.
وقال العوضي - لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد - : "الحمد لله حالة ياسمين تشهد تحسنا ومستقرة"، معربا عن استيائه إزاء ما تردد عن الحالة الصحية لزوجته.
وأضاف العوضي : لم أدل بأي تصريح عن حالة ياسمين ، غير أنني طلبت فقط من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.
وكانت ياسمين عبدالعزيز قد أجرت عملية جراحية أمس في إحدى المستشفيات الخاصة.
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