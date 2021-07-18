النجوم يناشدون الدعاء لـ ياسمين عبد العزيز بعد عمليتها الجراحية: "ربنا يقومك بالسلامة وترجعي لبيتك وولادك"

ياسمين عبد العزيز أقلقت الوسط الفني والجمهور على حالتها الصحية بعدما أعلن زوجها أحمد العوضي خلال الساعات الماضية عن دخولها المستشفى وإجرائها لعملية جراحية طارئة، مناشداً الدعاء لها في رسالة مؤثرة، من دون الكشف عن اي تفاصيل أخرى، بينما سارع النجوم الى التفاعل مع مناشدة زوجها ورفع العديد منهم الدعاء لزميلتهم عبر حساباتهم على السوشيال ميديا.

صلاح عبدالله

الفنان صلاح عبدالله استذكر مساندة ياسمين عبد العزيز في أصعب ظروفه من خلال تدوينة طلب فيها الدعاء لها فكتب قائلاً عبر انستغرام :"في كل الظروف الصحية الصعبة اللي مريت بيها من ٢٠١٠م كانت دايماً جنبي أرجوكم في هذا الصباح الطيب المبارك تدعوا من قلوبكم لبنتي يارب أرزقها الشفاء التام والعاجل يارب"

أحمد حلمي

النجم أحمد حلمي تمنى من جمهوره الدعاء لزميلته وصديقته ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية في الساعات الماضية، وكتب عبر خاصية الستوري على انستغرام: "اختي الغالية ياسمين بتعمل عملية صعبة ممكن تدعولها تقوم بالسلامة".

منى زكي

النجمة منى زكي ابدت قلقها الكبير على صحة صديقتها المقربة ياسمين عبدالعزيز فنشرت للأخيرة عبر خاصية "الاستوري" على حسابها على "انستجرام"، وعلقت قائلة: "يارب بحق الأيام الكريمة دىي تقومي بالسلامة يا ياسمين وترجعي لولادك وبيتك.. ادعولها تقوم بالسلامة يارب".

أشرف زكي

الفنان ونقيب الممثلين أشرف زكي نشر صورة ل ياسمين عبد العزيز وكتب لها :"الف سلامة عليكة يا ياسمين ربنا معاكي ويشفيكي".

كريم فهمي

الفنان كريم فهمي نشر صورة عبر خاصة الستوري انستغرام لياسمين عبد العزيز ناشد فيها كل متابعيه الدعاء لها فكتب لها :"ادعوا لها بالشفاء، انشاءالله رح تقومي قوية زي ما عارفينك، ربنا يشفيكي يا ياسمين".

الاعلامية بسمة وهبي كتبت عبر حسابها على انستغرام :"اللهم بحق هذه الأيام اشفي ياسمين عبد العزيز شفاء لا يغادر سقماً .. اللهم اشفيها بقدرتك"

ايتن عامر

الفنانة المصرية ايتن عامر نشرت صورة زميلتها ياسمين عبد العزيز وعلقت قائلة :"ربنا يقومك بالسلامة ويشفيكي ويعافيكي".

تفاصيل خضوع ياسمين عبد العزيز لعملية جراحية

الفنان أحمد العوضي كان قد كشف خلال ساعات الليل عن خضوع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز لعملية جراحية عاجلة، وقال في تدوينة له على صفحته الرسمية بفيسبوك: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحييبتي ياسمين ... دوت الخليج في العمليات ومحتاجه دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها"، ولم يكشف أحمد العوضي في تدوينته عن تفاصيل حالتها الصحية وطبيعة العملية الجراحية التي تخضع لها.

ونشر أحمد العوضي صورة له مع ياسمين عبد العزيز ووجه رسالة مؤثرة من خلالها لزوجته، وأقلقت رسالته الجمهور على حالة ياسمين عبد العزيز الصحية، وقال في رسالته: "يمكن ببان قدامكم دايما قوي.. لكن الحقيقة انا دلوقتي اضعف انسان علي وجه الارض عشان انا روحي مش معايا.. انا ضعيف جدا من غيرك انتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة .. انا لاول مره اكتب من غير ما اكون مفكر انا بكتب ايه وهكتب ايه.. بس انتي هتقومي ان شاء الله باذن الله عشان انتي وعداني وعد وهتتفذيه".

وتابع أحمد العوضي: "انا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان اقولك اني لو كنت ببينلك اني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا اني بحبك الف مرة .. وانا دلوقتي مش قوي زي ما انتي بتشوفيني انا دلوقتي ضعيف ضعيف جدا.. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما انتي بتاخدي قوتك مني انا كمان باخد قوتي منك.. قومي عشان انا بحبك.. بحبك اكتر بكتيير من كل الكلام اللي انا كتبته.. اكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من ايام حلوة ومواقف صعبة مرت علينا.. اكتر بكتير حتي من الموقف اللي احنا فيه دلوقتي انا بحبك".

واختتم أحمد العوضي رسالته للجمهور بطلبه الدعاء لها وتجاوز أزمتها الصحية وقال:" ادعولها تقوم بالسلامة زي ما انتو دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق .. دوت الخليج دلوقتي محتاجة دعواتكم"، وأقلقت ياسمين عبد العزيز الجمهور على حالتها بسبب رسالة أحمد العوضي المؤثرة لها وعدم كشفه عن تفاصيل العملية الجراحية وحالتها الصحية.