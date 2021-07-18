شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

كشف الفنان وائل عبد العزيز عن تطورات حالته شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية مساء أمس. وكتب وائل عبد العزيز عبر حسابه بموقع فسبوك :" أنا كل اللى هقدر اقوله دلوقتى ادعو لياسمين حالتها خطرة". وكان آخر ظهور للنجمة ياسمين عبد العزيز من غرفة العمليات قبل إجرائها عملية جراحية في أحد المستشفيات الخاصة.

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