ياسمين عبد العزيز تخضع لجراحة عاجلة وأحمد العوضي يقلق الجمهور:"ادعولها.. روحي مش معايا"

ياسمين عبد العزيز أقلقت الجمهور على حالتها الصحية اليوم بعدما كشف زوجها الفنان أحمد العوضي عن خضوعها لعملية جراحية عاجلة، ووجه إليها رسالة مؤثرة على صفحته الرسمية بفيسبوك أقلقت الجمهور على حالتها.

أحمد العوضي لياسمين عبد العزيز: "أنا ضعيف من غيرك"

وكشف الفنان أحمد العوضي عن خضوع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز لعملية جراحية عاجلة، وقال في تدوينة له على صفحته الرسمية بفيسبوك:" الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحييبتي ياسمين ... دوت الخليج في العمليات ومحتاجه دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها"، ولم يكشف أحمد العوضي في تدوينته عن تفاصيل حالتها الصحية وطبيعة العملية الجراحية التي تخضع لها.

أحمد العوضي يطلب الدعاء لياسمين عبد العزيز ويوجه رسالة مؤثرة

ونشر أحمد العوضي صورة له مع ياسمين عبد العزيز ووجه رسالة مؤثرة من خلالها لزوجته، وأقلقت رسالته الجمهور على حالة ياسمين عبد العزيز الصحية، وقال في رسالته:" يمكن ببان قدامكم دايما قوي.. لكن الحقيقة انا دلوقتي اضعف انسان علي وجه الارض عشان انا روحي مش معايا.. انا ضعيف جدا من غيرك انتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة .. انا لاول مره اكتب من غير ما اكون مفكر انا بكتب ايه وهكتب ايه.. بس انتي هتقومي ان شاء الله باذن الله عشان انتي وعداني وعد وهتتفذيه".

وتابع أحمد العوضي:"انا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان اقولك اني لو كنت ببينلك اني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا اني بحبك الف مرة .. وانا دلوقتي مش قوي زي ما انتي بتشوفيني انا دلوقتي ضعيف ضعيف جدا.. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما انتي بتاخدي قوتك مني انا كمان باخد قوتي منك.. قومي عشان انا بحبك.. بحبك اكتر بكتيير من كل الكلام اللي انا كتبته.. اكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من ايام حلوة ومواقف صعبة مرت علينا.. اكتر بكتير حتي من الموقف اللي احنا فيه دلوقتي انا بحبك".

ياسمين عبد العزيز تقلق الجمهور على حالتها الصحية

واختتم أحمد العوضي رسالته للجمهور بطلبه الدعاء لها وتجاوز أزمتها الصحية وقال:" ادعولها تقوم بالسلامة زي ما انتو دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق .. دوت الخليج دلوقتي محتاجة دعواتكم"، وأقلقت ياسمين عبد العزيز الجمهور على حالتها بسبب رسالة أحمد العوضي المؤثرة لها وعدم كشفه عن تفاصيل العملية الجراحية وحالتها الصحية.