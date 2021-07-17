"جلطات وتوقف للقلب والتهاب يصعب علاجه"..محطات مر بها الفنان خالد سامي بعد عملية زراعة الكبد

الفنان السعودي خالد سامي خضع لعملية زراعة الكبد في شهر سبتمبر الماضي وذلك بعد رحلة طويلة من المعاناة مع مرض تليف الكبد، ورغم نجاح العملية لكن النجم الشهير واجهة أزمات صحية في الشهور الأخيرة وصل بعضها لمرحلة خطيرة وبينها وقف قلبه أكثر من مرة.

ماذا حدث للفنان خالد سامي بعد عملية زراعة الكبد ؟

خالد سامي في شهر يناير الماضي ظهر لأول مرة في فيديو بعد نجاح عملية زراعة الكبد التي خضع لها، الفنان السعودي تحدث في الفيديو عن وضعه الصحي وطمأن جمهوره الكبير، وأكد أنه يمر بفترة نقاهة ثم سوف يلتقي بجميع محبيه من جديد، وظهر خالد سامي في حالة معنوية عالية، لكن بعد أيام قليلة من هذا الظهور تم الإعلان عن إصابته بإنتكاسة صحية نقل على إثرها إلى العناية المركزة وطلبت أسرة الفنان الكبير الدعاء له بسبب أن حالته الصحية لم تعد مستقرة كما كانت بسبب تجمع المياه بشكل كبير في جسده.

خالد سامي دخل في غيبوبة أكثر من مرة

خالد سامي منذ دخوله العناية المركزة قد مر بالعديد من المحطات الصعبة التي بدأت بدخوله غيبوبة وتم إجراء العديد من الفحوصات من أجل البحث عن اسبابها، وكشفت أسرة الفنانة السعودي عن إصابته بـ 3 جلطات في الدماغ، وبعد مرحلة من العلاج بدأ الفنان خالد سامي يستفيق من الغيبوبة التي استمرت لأكثر من 18 يوم، وكشفت أسرته عن تعرضه لفقدان الذاكرة وسعى نجله تركي لمساعدة والده على استعادة وعيه، كما تخلى الفنان السعودي عن أجهزة التنفس الصناعي، لكن ورغم هذه المؤشرات الإيجابية لحالته اصيب بإنتكاسة أخرى تسبب في إعادته للعناية المركزة.

توقف قلب خالد سامي لأكثر من مرة في العناية المركزة

خالد سامي أثناء تواجده في العناية المركزة توقف قلبه بشكل كامل وسعى الفريق الطبي لإنعاشه حتى نجح في المحاولة الخامسة لكن عاد مرة أخرى للغيبوبة، وعلق نجل الفنان خالد سامي في تغريدة على هذا فقال: "اليوم كنت بفقد ابوي وربي لطف الحمدلله، وقف عنده القلب ورجع بعد خامس محاوله لأنعاشه وانقاذ حياته والحمدلله رجع القلب ينبض، ولكن الآن والدي غايب عن الوعي"، وحرص نجل خالد سامي خلال هذه المرحلة على التأكيد على عدم فقدانه للأمل واستفاقة والده مرة أخرى.

وخلال الأيام الماضية توقف قلب الفنان السعودي للمرة الثانية لمدة 4 دقائق كاملة ليعود وينقذه الفريق الطبي مرة أخرى ومنذ هذا الوقت وباتت حالته غير مستقرة، ليكشف بعد ذلك نجله تركي أن الطبيب تحدث معه عن تفاصيل الحالة وأكد أن والده يعاني من إلتهاب يصعب علاجه في ظل حالته الصحية الحالية وفقدانه للوعي.

وأوضح تركي خالد سامي أن الحديث الذي جمعه مع الطبيب كان مخيفا، وتمنى أن يعطيه الله الصبر ومعه أسرته على هذا الوضع الصعب، مؤكدا على صبره في هذه المحنة، وطلب من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الدعاء لوالده الذي يعتبره من أعز وأغلى ما يملك.

الصور مأخوذة من حساب الفنان خالد سامي ونجله تركي على "تويتر".