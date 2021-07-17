مهرجان كان.. ليو كاراكس يفوز بجائزة أفضل مخرج

فاز المخرج الفرنسي ليو كاراكس بجائزة أفضل مخرج بمهرجان كان السينمائي في نسخته الـ74، عن فيلمه “Annette” للنجمين ماريون كوتيار وآدم درايفر.

وتدور أحداث الفيلم في مدينة لوس أنجلوس في العصر الحالي حول مقدم فقرات كوميدية وزوجته مغنية الأوبرا، حيث تتلقى عائلته خبرًا غير متوقع يقلب الأمور رأسًا على عقب. وشارك كاراكس للمرة الأولى في مهرجان كان عام 1984 بفيلم "Boy Meets Girl" الحائز على جائزة الشباب، وسبق أن ترشح للسعفة الذهبية مرتين عام 1999 عن فيلم "Pola X" وعام 2012 بفيلمه الشهير "Holy Motors".

وضمن مسابقة أسبوع النقاد، عرض الفيلم المصري "ريش" للمخرج عمر الزهيري، وهو واحد من فيلمين عربيين شاركا فى تلك المسابقة المهمة التى تضم سبعة أفلام، والفيلم الآخر هو "مجنون فرح" للمخرجة التونسية ليلى بوزيد، ولاقى الفيلم استحسان الجمهور والنقاد الذين حضروا العرض.

وحصد "ريش" عدد من الجوائز المهمة من مهرجان كان، من بينها الجائزة الكبرى بمسابقة أسبوع النقاد، وتوج أيضاً بجائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما "فيبريسي".

وتنافس أربعة وعشرون فيلمًا على جائزة السعفة الذهبية، وتتميز المسابقة الرسمية هذا العام بقائمة قوية للعديد من كبار صانعي السينما العالمية ولكن لم يتم اعتبار أي فيلم هو المفضل الواضح.

ومن بين الأفلام التي حظيت بإشادات خلال المهرجان، فيلم "A Hero" للمخرج الإيراني أصغر فرهادي، ودراما الإجهاض "Lingui" للمخرج التشادي محمد صالح هارون، وفيلم المخرج التايلاندي أبيشاتبونج ويراسيتاكول "Memoria" من بطولة تيلدا سوينتون؛ أيضا فيلم المخرجة الفرنسية جوليا دوكورناو "Titane"؛ والشريط الياباني "Drive My Car" للمخرج ريوسوكي هاماجوتشي.