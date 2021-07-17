بصورة من الطفولة دنيا سمير غانم توجه رسالة جديدة لوالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز

دنيا سمير غانم وجهت رسالة جديدة لوالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز التي لا تزال تعاني من وضع صحي صعب بسبب مضاعفات ما بعد الشفاء من فيروس كورونا.

دنيا سمير غانم تنشر صورة من طفولتها تجمعها بوالدتها دلال عبدالعزيز

دنيا سمير غانم نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة تجمعها بوالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز في مرحلة الطفولة، حيث ظهرت دنيا سمير غانم وهي تحتضن والدتها وتقبلها، كما علقت الفنانة المصرية على صورة والدتها وتمنت لها الشفاء فكتبت: "ربنا يشفيكي يا مامي يا حبيبتي"، وحظت كالعادة دنيا سمير غانم بدعم كبير من نجوم الوسط الفني الذين نشر العديد منهم الأدعية للفنانة دلال عبدالعزيز وتمنوا لها الشفاء العاجل والعودة لمنزلها ولابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم.

دنيا سمير غانم تدعو لوالدها الراحل

دنيا سمير غانم نشرت كذلك صورة لوالدها الراحل الفنان سمير غانم عبر حسابها على "انستجرام" دعت له فيه فكتبت: "ربنا يرحمك و يسعدك يا حبيبي، اللهم ادخله الفردوس الأعلي دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب"، وعلق زملائها في الوسط الفني على ما نشرته، فكتبت الفنانة مي كساب: "الله برحمه ويسكنه فسيح جناته"، وعلقت الفنانة نسمة عبدالعزيز فكتبت: "آمين يا رب العالمين اللهم افتح له ابواب رحمتك واجعل قبره روضه من رياض الجنة"، كما علق أيضا كل من الفنانة نجلاء بدر، وسوسن بدر، وهند صبري، وأحمد زاهر ورانيا محمود ياسين، وسامو زين، ورزان مغربي.

تطورات الوضع الصحي للفنانة دلال عبدالعزيز

حالة الفنانة دلال عبدالعزيز الصحة تم الكشف عن بعض المعلومات عنها في الأيام الماضية، وذلك على لسان الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، خلال استضافته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" عبر شاشة CBC، حيث أوضح تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة، وأكد أن دلال لا تزال في حاجة دائمة إلى الأكسجين والأجهزة التي تساعدها على عضلة التنفس، حيث إنها موضوعة حاليًا على جهاز التنفس الصناعي لكنه غير ثاقب وبدون أنبوبة حنجورية، أي أنها تستمد الأكسجين اللازم من خلال قناع موجود على أنفها وفمها فقط.

وأكد الدكتور محمد النادي أن دلال عبد العزيز لم تتماثل للشفاء نهائيًا وتعاني من أعراض ما بعد كورونا كما أنه من الممكن أن تتنفس بدون جهاز الأكسجين ولكن في هذه الحالة سوف تقل نسبته في جسمها، كما أنها تبذل مجهودًا أكبر في عملية التنفس، لذلك لن يتم إزالته حاليًا.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي لكل من الفنانة إيمي ودنيا سمير غانم على "انستجرام".