محمد عطية يتلقى معايدة مميزة بعيد ميلاده من خطيبته السابقة.. ماذا قالت له؟

ميرنا الهلباوي أثارت حيرة المتابعين بعدما توجهت بمعايدة مميزة لنجم ستار أكاديمي محمد عطية على الرغم من إعلانها انفصالها عنه قبل ايام وحذفها لصورهما المشتركة معاً على انستغرام، وما كان لافتا تضمن المعايدة عبارات مميزة وتقدير لمحمد عطية، ما جعل ذلك الجمهور يطرح عليهما تساؤلات حول تصالحهما وعودتهما لبعض.

ميرنا الهلباوي تعايد محمد عطية رغم انفصالهما

المدونة والكاتبة والمذيعة المصرية ميرنا الهلباوي فاجأت المتابعين بعد نشرها تدوينة على خاصية الستوري انستغرام كتبت فيها معايدة لنجم ستار اكاديمي محمد عطية، خطيبها السابق، الذي انفصلت عنه قبل أيام قليلة، وذلك بمناسبة عيد ميلاده، حيث اتم عامه الـ 38.

ميرنا قدمت اعتذارا بداية من محمد عطية بكونها تأخرت قليلاً على معايدته بعد أيام من مرور عيد ميلاده، وتمنت له أن يكون سعيدا وأن يحقق أحلامه، واكتفت بهذه التمنيات مشيرة الى انها لن تستطيع كتابة معايدة طويلة لها حتى لا يتم تفسيرها بشكل مغاير.

وكتبت ميرنا الهلباوي لمحمد عطية قائلة: "متأخرة بس مش مشكلة.. كل سنة وانت طيب ومبسوط ومرتاح ومحقق كل اللي نفسك فيه.. مش هطول هنا في الكلام عشان بيحصل حوارات".

انفصال محمد عطية وميرنا الهلباوي

تأتي معايدة ميرنا الهلباوي لمحمد عطية بعد أيام من اعلان انفصالها عنه على حسابها الشخصي على الانستغرام حيث قامت بحذف جميع الصور التي تجمعهما معا في مختلف المناسبات وعلى مدار فترة خطبتهما فكتبت: "عزباء..الحمدلله على كل شيء".

محمد عطية قام كذلك بحذف جميع الصور التي تجمعه بخطيبته السابقة ميرنا الهلباوي على انستغرام.

وتصدر الثنائي محمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي محركات البحث على غوغل واهتمام رواد السوشيال ميديا، بعد أن أعلنت ميرنا الهلباوي خبر انفصالهما قبل أيام قليلة وذلك بعد قصة حب رومانسية بينهما توجت قبل أشهر بإعلان الخطوبة الرسمية.

محمد عطية كان قد احتفل في شهر نوفمبر الماضي بخطوبته على ميرنا الهلباوي حيث نشر صورا رومانسية برفقتها مؤكدا أن 20 نوفمبر هو التاريخ الذي اختاره للارتباط بها فكتب على الصور: "20 نوفمبر 2020، أخترتك"، لترد ميرنا الهلباوي على تعليقه فكتبت: "أحبك كثيرا"، مضيفية: "أنت الذي دعوت الله من أجله 20 نوفمبر 2020".

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنان محمد عطية وميرنا الهلباوي على "انستجرام" قبل حذفهما صورهما معاً.