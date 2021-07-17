مؤلفة مسرحية "جناب الماما" لـ"دوت الخليج":ثنائية إلهام الفضالة وطارق العلي إثراء للعمل

مريم عبدالله القلاف الكاتبة والمؤلفة الكويتية تحدثت عن تجربتها الجديدة مع الفنانة إلهام الفضالة في مسرحية "جناب الماما" التي يشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من نجوم الدراما والمسرح الكويتي.

طارق العلي ضيف شرف مسرحية "جناب الماما" لإلهام الفضالة

مريم عبدالله القلاف أكدت في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن مشاركة الفنان طارق العلي كضيف شرف في مسرحية "جناب الماما" مع الفنانة إلهام الفضالة التي من المقرر عرضها قريبا، الكاتبة الكويتية أكدت أن اجتماع الثنائي في عمل مسرحي واحد يعد مهم للمسرح الكويتي خصوصا أن النجمين لم يجتمعا من قبل.

فقالت مريم عبدالله القلاف: "تجربة مميزة أن تجتمع الفنانة إلهام الفضالة وطارق العلي في عمل على المسرح، حيث أن هذه الثنائيات نحن نطمح لها على المسرح الكويتي، وتحديدا أن يتعاون نجمين لم يجتمعا من قبل في عمل واحد، واعتقد أن هذا يجعل التجربة ثرية جدا، والفنان طارق العلي هو ضيف شرف في هذا العمل"، ويشارك في بطولة مسرحية "جناب الماما" كل من أسامة المزيعل، وغادة الزدجالي، ونوف السلطان، وعبدالله الحمادي، وإيمان فيصل.

مريم عبدالله القلاف: "العمل مع إلهام الفضالة مكسب لكل كاتب"

مريم عبدالله القلاف أشادت بتجربة العمل مع الفنانة إلهام الفضالة والتي تعد مسرحية "جناب الماما" العمل الثاني الذي يجمعهما بعد مسلسل "عزوتي" الذي تم إنتاجه عام 2018، وأكدت الكاتبة الكويتية أنها تتمنى أن تجتمع مع الفنانة إلهام الفضالة في عمل درامي جديد قريبا.

فقالت: "العمل مع الفنانة إلهام الفضالة مكسب لأي كاتب، وهي من النجوم الذين أفضل العمل معهم، ومسرحية (جناب الماما) دوت الخليج التعاون الأول بيننا في المسرح، لكن اجتمعنا من قبل في مسلسل (عزوتي)، وأتمنى أن نجتمع في عمل درامي قريبا، فالعمل معها متعة لكونها فنانة ملتزمة فنيا، وشهادتي بها مجروحة لأنها صديقة مقربة جدا"

مريم عبدالله القلاف تعلق على نجاح مسلسل "نبض مؤقت"

مريم عبدالله القلاف عبرت عن سعادتها للنجاح الذي حققه مسلسل "نبض مؤقت" مع كل من الفنانة هيا عبدالسلام والمخرج سعود بوعبيد، وأكدت أن المسلسل حقق نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيري فقالت: "لله الحمد بخصوص مسلسل (نبض مؤقت) فهو من الأعمال التي كانت مشاهدتها مرتفعة سواء على قناة أبو ظبي او تلفزيون الكويت، والاحصائيات جيدة على مستوى الخليج وأكثر من دولة".

وأضافت: "تجربة مسلسل (نبض مؤقت) ممتعة وشاقة بسبب أزمة فيروس كورونا وظروف التصوير الصعبة، لكن هذا التعب أتى بثماره وللأمانة التجربة مع الفنانة والمخرجة هيا عبدالسلام استفدت منها الكثير، فهي لا تبخل على عملها، وكذلك المخرج سعود بوعبيد، وراضية تماما عن الاصداء التي حققها المسلسل".

وأكدت مريم عبدالله القلاف أنها قد بدات كتابة عمل درامي جديد تأمل أن يتم تصويره في العام القادم فكتبت: "إن شاء الله أعمل الآن على كتابة عمل جديد ولم انته بعد منه، حيث أنه من الممكن أن يرى النور في العام القادم، بالنسبة للكتابة للسينما فانا أفضل الصبر على خوض هذه التجربة".

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للكاتبة مريم عبدالله القلاف على "انستجرام".