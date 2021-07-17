فيديو رامي عياش يُصفف شعر ابنته ويعلق:"من أهم إنجازاتي هالشهر" ..والنجوم يتفاعلون معه

رامي عياش حرص على نشر يومياته مع طفلته "إيانا" البالغة من العمر 3 سنوات فحاول أن يأخذ مهمة تصفيف شعرها لكنه واجه صعوبة في الأمر لإعتراض ابنته على عدم إجادته لتصفيف شعرها، لكنه نجح في النهاية، ونشر مقطع الفيديو الذي رصد فيه ما حدث عبر حسابه على انستغرام، ولاقي المقطع تفاعلا كبيرا بين الجمهور والمشاهير وبينهم قصي خولي.

فيديو رامي عياش يُصفف شعر إبنته

النجم اللبناني رامي عياش شارك إذاً متابعيه عبر حسابه على انستغرام بمقطع فيديو ظهر فيه وهو يحاول تصفيف شعر طفلته أيانا من خلال ربط شعرها القصير للخلف، لكنه فشل مرتين لعدم استطاعته جمع شعرها كما يجب، حيث اعترضت طفلته على طريقة تصفيف شعرها بأسلوب طريف، ليعيد والدها المحاولة الى أن نجح، وحينها أبدت الطفلة رضاها عن اللمسات الأخيرة للتصفيفة.

رامي عياش عبر عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يعكس مدى تدليله واهتمامه بطلفته حيث علق قائلا على الفيديو :" من أهم انجازاتي هالشهر"، كما ختم الفيديو بعبارة "أحلى شعور بالدني الأبوة، ربنا يخليلكم ولادكم".

ولاقى الفيديو تفاعلا واسعاً عبر السوشيال ميديا الذي أشادوا أولا بتصرف رامي عياش اتجاه ابنته وتدليله لها، كما أثنوا على طرافة الطفلة التي لم تخلو كلماتها وحركاتها من الدلع الطفولي، بينما علق العديد من المشاهير على الفيديو وبينهم قصي خولي الذي كتب قائلاً: "الله يحميلك ويديمك فوق راسهم يا غالي، فردّ عياش قائلاً: " حبيبي الغالي يخليلك العميد الشهم ابن بيّو".

كما علق الفنان أحمد زاهر الأب لأربع بنات، على الفيديو، قائلا :"قمر ربنا يحرسها يارب، كذلك زوجة رامي، مصممة الأزياء اللبنانية داليدا عياش، قائلة: "أفضل أب، نحبك"، وكتبت المخرجة اللبنانية ​إنجي جمال​: "لا لا، من هو أحلى أب؟.. الله يحمي عائلتك".

رامي عياش لديه طفلان من زوجته دليدا وهما " آرام وايانا" والتي احتفل قبل اسابيع بعيد ميلادها الثالث.

أحدث أعمال رامي عياش

رامي عياش شوق قبل أيام المتابعين عبر حسابه على موقع "تويتر"، بعدما نشر فيديو قصير من دون صوت ظهر فيه وهو يغني أغنيته الجديدة التي ستكون من إنتاج شركة مزيكا بتعاون جديد مع جان ماري رياشي.

وعلق رامي عياش على الفيديو قائلا: "من أجمل أغاني الصيف والسهر التي غنيتها .. قريبًا".

وكان رامي قد شارك كضيف في الحلقات الأولى من مسلسل " عشرين عشرين " برفقة النجمين قصي خولي و نادين نجيم حيث أدى شخصية " جبران " ولاقى أدائه اصداء ايجابية واسعة.