شاهد.. سلمى أبو ضيف تثير الجدل بإطلالة جريئة على إنستجرام

شاركت الفنانة سلمي أبو ضيف، جمهورها بأحدث إطلالتها، ونشرت مجموعة صور جديدة أثارت الجدل بها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام. وظهرت سلمي أبو ضيف، بإطلالة صيفية جريئة حيث ارتدت بنطال جينز بقصة عصرية وتوب قصير، وكتبت معلقة على صورها: "Living for sunsets"..

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