تفاصيل شطب حلا شيحة من النقابة..وأشرف زكي:"لا مكان لها بيننا وأخطأنا بقبول عودتها"

أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية كشف خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب عن موقف النقابة من تصريحات الفنانة حلا شيحة، كما تحدثت كذلك مخرجة فيلم "مش أنا" سارة وفيق عن تفاصيل اعتذار والد حلا شيحة للفنان تامر حسني.

أشرف زكي: "حلا شيحة لم يعد لها مكان في النقابة"

أشرف زكي أكد في تصريحات لبرنامج "الحكاية" أن الفنانة حلا شيحة لم يعد لها مكان في نقابة المهن التمثيلية بعد موقفها تجاه فيلم "مش أنا" وندمها الذي جعلها تبكي وتشعر بذنب معتبرة أن مشاهدها في الفيلم كانت "زلة نتيجة ظروف مرت بها"، حيث أوضح الفنان أشرف زكي أن ما حدث درس للنقابة وتحديدا فيما يخص قبول عودة بعض النجوم الذين يهاجمون الفن، وعبر عن ندمه لقبول عودة حلا شيحة للنقابة مؤكدا أنها لم يعد لها مكانا داخل نقابة المهن التمثيلية.

فقال أشرف زكي: "انزعجت من تصريحات حلا شيحة لكن هذا درسا مهم لنا وتحديدا من الأشخاص الذين يهاجمون الفن، وحلا شيحة لم يعد لها مكان في النقابة، فهي من كان يتواصل معي أكثر من مرة لأجل عودتها وقبلنا ذلك في البداية، لكن الآن وبعد ما حدث نحن نعتذر عن قبولنا لفكرة عودتها، وهي كانت تعمل في السابق من خلال تصريح، وعندما ابتعدت لأول مرة عن النقابة تم شطبها".

مخرجة فيلم "مش أنا": تامر حسني أصر على تنفيذ رغبة حلا شيحة

سارة وفيق مخرجة فيلم "مش أنا" تحدثت كذلك لبرنامج "الحكاية" عن تفاصيل ما طلبته حلا شيحة من صناع العمل قبل طرحه في قاعات السينما، حيث أوضحت المخرجة المصرية أن حلا شيحة اتصلت بتامر حسني وطلبت منه حذف المشاهد وتحديدا بعد زواجها.

فقالت سارة وفيق: "حلا شيحة انتهت من تصوير كامل الفيلم، ثم تم الإعلان عن زواجها واتصلت بتامر حسني وطلبت حذف بعض المشاهد منه على الرغم من التكلفة الكبيرة الذي سوف تحدث نتيجة هذا، بالإضافة إلى المجهود الضخم بسبب حذف هذه المشاهد واحتمالية ان يؤثر ذلك على احداث ودراما الفيلم، لكن تامر حسني كان أكثر إصرارا على تنفيذ رغبتها، وبعد حذف المشاهد اختفت ولم نستطع أن نصل إليها".

والد حلا شيحة يعتذر لتامر حسني بسبب موقف ابنته

سارة وفيق أكدت كذلك أن أحمد شيحة والد حلا شيحة تواصل مع الفنان تامر حسني وقدم له اعتذارا على ما قامت به ابنته فقالت مخرجة فيلم "مش أنا": "والد الفنانة حلا شيحة اتصل بالفنان تامر حسني وقدم له اعتذاره، وأشاد بدور تامر معها أثناء تصوير الفيلم وحالة الدعم المستمر لحلا شيحة أثناء هذه المرحلة من حياتها".

من ناحية أخرى كشف المنتج أحمد دسوقي عن مفاجأة فيما يخص أزمة حلا وتامر حسني، وأكد عبر حسابه على "فيس بوك" أن كل ما طلبته حلا من تامر قام بتنفيذه الأخير على أكمل وجه، كما أنها لم يكن لديها أي تعليقات بخصوص الكليب إضافة إلى أن تامر عارض جهات الإنتاج من أجل تنفيذ طلبات زميلته.

الصور مأخوذة من حساب الفنانة حلا شيحة وأشرف زكي على "انستجرام".