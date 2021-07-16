نجل خالد سامي يكشف معلومات جديدة عن حالة والده:"يعاني من التهاب يصعب علاجه"

تركي خالد سامي كشف عن بعض المعلومات الجديدة حول تفاصيل الوضع الصحي لوالده الفنان السعودي خالد سامي وذلك بعد أيام من تعرضه لأزمة تسببت في توقف قلبه لدقائق.

تفاصيل الوضع الصحي للفنان السعودي خالد سامي

نجل خالد سامي نشر أكثر من تغريدة عبر حسابه على "تويتر" كشف من خلالها عن آخر تطورات الوضع الصحي لوالده، حيث أكد تركي خالد سامي أنه تحدث مع الطبيب المعالج لوالده وأوضح له أن الحالة لا تتحسن وأنها في وضع ثابت، وأن الفنان خالد سامي يعاني من إلتهاب تسبب في إرهاق جسده وضعف الجهاز المناعي، وأشار تركي أن الطبيب أوضح أن الإلتهاب الذي يواجهه الفنان السعودي صعب علاجه في ظل وضعه الصحي الحالي.

فكتب تركي خالد سامي: "حاليًا أنا مع الدكتور وعطاني أبديت للحالة، يقول الحالة مثل ماهي مافي تحسن وعلى ثبات والوالد يعاني من التهاب، وهذا الشيء اللي تعب جسمه وبسبب ضعف جسمه والمناعة بعد الزراعة يسبب كل هذا، أيضًا ذكر أنه صعب علاج الالتهاب بوضعه لكن كل شيء ممكن ونتفائل خير، بوضعنا لازم نثق بالله ونتفائل خير".

نجل خالد سامي يقلق الجمهور على حالة والده

تركي خالد سامي أكد أن الحديث الذي جمعه مع الطبيب كان مخيفا، وتمنى أن يعطيه الله الصبر ومعه أسرته على هذا الوضع الصعب، مؤكدا على صبره في هذه المحنة، وطلب من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الدعاء لوالده الذي يعتبره من أعز وأغلى ما يملك فكتب نجل الفنان السعودي: "ما اخفيكم مخيف كلامه، الله يكون بعوننا كأسرة ويصبرنا، تكفون دعواتكم له ابوي أعز وأغلى من أحب أبي اشوفه بخير ومعنا هذي أمنيتي الوحيدة بالحياة والله".

خالد سامي توقف قلبه لمدة 4 دقائق

تركي نجل خالد سامي قد فاجئ الجمهور عبر حسابه على "تويتر" بتغريدة سابقة أكد فيها أن والده يمر بظروف صحية صعبة، وأن قلبه توقف لمدة 4 دقائق ، لكنه عاد للحياة بعد الإنعاش، فكتب: "لا حول ولا قوة إلّا بالله، قدر الله وما شاء فعل، قلب أبوي رجع وقف لمدة 4 دقائق ورجع بعد الإنعاش". وتابع في تغريدته: "لكن الحالة مو مستقرة ابدًا، يارب لا تفجعنا بأبوي وقومه لنا بالسلامة، تكفون دعواتكم أن ربي يعديها على خير"، وتلقى نجل خالد سامي مساندة قطاع كبير من متابعيه الذين تمنوا الشفاء العاجل لوالده وأن يتجاوز هذه الأزمة على خير.

الصور مأخوذة من حساب الفنان خالد سامي ونجله تركي على "تويتر".