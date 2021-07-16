بيان شديد اللهجة من النقابة ومنتج ومخرجة "مش أنا" يكشفان أسرارًا جديدة وحلا شيحة تغلق التعليقات بعد تصاعد الهجوم

حلا شيحة مازالت أزمتها مع الفنان تامر حسني محل اهتمام عدد من المتابعين، وذلك بعد اتهامها له بالأمس، بعدم الوفاء بوعده معها وعرض العديد من المشاهد بدون موافقتها في كليب أغنية "بحبك" الترويجي لفيلم "مش أنا"، كما حرصت على إغلاق خاصية التعليقات على تدوينتها بسبب تعرضها للهجوم.

مخرجة فيلم "مش أنا" تهاجم معز مسعود بسبب حلا شيحة

وبالرغم من رد تامر حسني على تدوينتها، إلا أن دخول زوجها معز مسعود على خط الأزمة ودفاعه عنه بتدوينة طويلة أيضًا، وتبريره لتصريحاتها، وإلقاء اللوم على صناع الفيلم واتهامهم أيضًا بعدم الوفاء بوعدهم مع حلا، كل ذلك دفع مخرجة الفيلم، والمنتج المشارك في إنتاجه، إلى التعليق على الأزمة.

سارة وفيق مخرجة فيلم "مش أنا" ردت على تبرير معز مسعود لتصرفات زوجته، وذلك عبر حسابها على فيسبوك، وكتبت: "قرأت بوست حضرتك اللي بتوضح فيه انك فاهم قصد حلا عن بعض اللقطات اللي كان المفروض نراعيها.. خلينا نتكلم بالحق بعد اذن حضرتك احنا نشيل مشاهد ليه وبأي حق بعد ما صورت وأخدت أجرها كامل؟".

مخرجة فيلم "مش أنا" لمعز مسعود: "المفروض تشكرنا"

وأكدت سارة أن فريق عمل الفيلم من الأساس لا يخصه العلاقات الشخصية لبعض أبطال العمل، لأنها أمور خاصة وأضافت: "كمان بتقول كنت هتاخد إجراء ..إجراء ايه اللي تاخده انت ملكش اي حق تاخد أي إجراء، المفروض تشكرنا اننا مخدناش إجراء قانوني ضد مراتك اللي امتنعت عن تسجيل صوتها لدوبلاچ الفيلم وعن تصوير أفيش الفيلم اللي مدفوع فيه ملايين.. انت ماتعملش حاجة غير انك تشكرنا لأننا شيلنا كل المشاهد اللي دوت الخليج ماكنتش عايزاها وممكن ابعتهالك تشوفها عشان تعرف بس ازاي انا والمنتج والفنان تامر حسني فتحنا الفيلم وعيدنا المونتاچ تاني على حساب الفنان تامر حسني مادياً عشان يرضي حلا".

وأوضحت المخرجة سارة وفيق أن المشاهد التي طلبت حلا حذفها، جميعها مشاهد طبيعية وكوميدية ورومانسية كعادة أفلام تامر، إلا أنه تنازل واحترم رغبتها وحذف تلك المشاهد، ولفتت إلى أن المشاهد بالكليب موجودة بالفيلم أيضًا، الذي شاهده قطاع كبر من الجمهور وحقق إيرادات عالية.

واستطردت: "المراعاة من وجهة نظرك دوت الخليج ضرر من وجهة نظر الإنتاج و دي مصاريف كبيره اوي وحلا وافقت تصور برضاها ورغم كل دا كلمناها كتير مردتش علينا ولا على رسايلنا، كان لازم بخبرتك تخليها تتواصل مع شغلها وتقفل الصفحة صح مش تخليها تقاطع شغلها وتورطها كدا دا لو انت السبب في المقاطعة دي والله اعلم".

منتج فيلم "مش أنا" يكشف مفاجأة عن دعم تامر حسني لحلا شيحة

واختتمت: "انا مكنتش ناويه ارد على حلا لأن تامر رد بمنتهى الادب والاحترام ووضح كل حاجه وحلفني ماردش عشان خاطر نفسيتها بس انت استفزتني بصراحة ولو انت اللي أرغمتها تكتب بوست بالشكل الساذج دا عشان تحافظ على منظرك قدام الناس فاانت فضلت نفسك على حساب حلا وللأسف خليت الناس كلها تهاجم مراتك دا لو انت السبب برضو والعلم عند الله".

أما المنتج أحمد دسوقي فقد كشف كذلك عن مفاجأة فيما يخص أزمة حلا وتامر حسني، وأكد عبر حسابه على فيسبوك أن كل ما طلبته حلا من تامر قام بتنفيذه الأخير على أكمل وجه، كما أنها لم يكن لديها أي تعليقات بخصوص الكليب إضافة إلى أن تامر عارض جهات الإنتاج من أجل تنفيذ طلبات زميلته.

وأضاف: "تامر عشان خاطر إرضاء حلا فضل قاعد في المونتاچ أسبوع كامل بيحل اضرار حذف المشاهد اللي طلبتها حلا عشان السياق الدرامي ميتأثرش بالسلب والحقيقة إن كل جهة الإنتاج كانوا رافضين الحذف لأن دا شغل وكل حد اخد أجره عليه ومينفعش نبوظ فيلم بيتصور في سنتين وبيتحضر في سنة وفيه نجوم كبار عشان استاذه حلا وصلت فجأه للسلام النفسي مع نفسها".

نقابة الممثلين تعلق على الأزمة

واختتم: "أنا مصدوم من تصريحات حلا تحديداً في حق الراجل الوحيد اللي كان في ضهرها وكمان حارب عشان يجيبلها اجر كبير جداً عشان يرفع من روحها المعنوية بعد ما طلبت منه يساعدها عشان ترجع في السينما بقوة وللعلم كلمة حق قدام ربنا في حق الراجل دا عشان أجرها المادي يكبر تامر خصم من أجره الشخصي عشان يتحط عند حلا دا غير انها مكنتش بترد علينا كلنا قبل طرح الفيلم نهائي.. كان ممكن يا حلا تتكلمي معانا كلنا او تيجي تشوفي الفيلم قبل نزوله ونحل كل شيء بمنتهى الود والإحترام، معرفش ليه عملتي كدا وكلنا كنا جنبك"

في السياق نفسه حرصت نقابة المهن التمثيلية بمصر على التعليق على الأزمة المثارة من قبل حلا شيحة، وأكدت النقابة في بيان رسمي شديد اللهجة أنها ترفض كل محاولات تشويه الفن والإبداع الذي يعتبر أحد المؤشرات الثقافية للتطور، كما أكدت النقابة على دعمها الكامل لكل المبدعين في كافة المجالات الفنية.

وأشار بيان النقابة إلى بعض من تصرفات حلا شيحة وألمحوا إلى أن من خرجوا من دائرة الفن وعادوا أكثر من مرة، يعتبر ذلك بمثابة تذبذب فكري وحالة نادرة لا تعبر إلا عن ذاتها، وحرص عدد من المتابعين على إعادة نشر البيان على مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكيد على أهميته.

معز مسعود يساند زوجته حلا شيحة

الجدير بالذكر أن معز مسعود حرص على التعليق على الأزمة الخاصة بزوجته بتدوينة طويلة برر فيها بعض من تصريحات حلا شيحة، وأكد أنها عندما رفضت عرض نوع معين من المشاهد ضمن الكليب، لم يكن ذلك تعميمًا عن الفن بشكل عام مثلما اعتقد البعض، وواصل معز توجيه رسالته لزوجته فقال: "وعاوز أفكرك يا حبيبتي إن رحلتنا دوت الخليج رحلة بحث عن الحق والخير والجمال.. رحلة اعتزاز بالثقافة والهوية.. نموذج قوي لرفض التطرف على الناحيتين".

ووصف معز زوجته بكونها من الشجعان الذين يستطيعون أن يسيروا في تلك الرحلة بصدق وإصرار حتى يصلوا إلى نهايتها، بالرغم من كثرة المحطات أو الألم والحيرة والهجوم والخذلان الذي يتعرضون له في مسيرتهم، مضيفًا: "الشجعان زيك بس هم اللي بيراجعوا نفسهم وبيعترفوا بأخطائهم ويصلحوها.. ده غير إن المشهور رحلته بتكون تحت المجهر.. الشجعان زيك بس بيعيشوا بتلقائية واتساق مع النفس"، وطالبها بألا تهتم بما يقال عنها، من جانبها أعادت حلا نشر تدوينة زوجها عبر حسابها على انستجرام، وواصلت إغلاق خاصية التعليقات بسبب الانتقادات التي واجهتها.

