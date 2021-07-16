5 نجوم احتفلوا بمناسبات سعيدة هذا الأسبوع.. بالصور

شهد الأسبوع الماضي احتفال عدد كبير من المشاهير بمناسبات سعيدة، فمنهم من أعلن خطبته رسميًا، ومنهم من احتفل بالزفاف أو عقد القران، وحرص بعضهم على مشاركة الجمهور بتلك اللحظات السعيدة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

خالد عليش

أحدث هؤلاء الإعلامي والفنان خالد عليش الذي أعلن خطوبته مساء الخميس، على المذيعة ميرهان عمرو، ونشر خالد عليش عبر حسابه على انستجرام عدة صور من حفل الخطوبة الذي اقتصر على حضور أسرة العروسين فقط، وعلق خالد على الصور وقال: "كملت الحتة الناقصة"، فيما نشرت عروسته نفس الصور عبر حسابها وعلقت بقولها: "رسميا.. أنا في الكنافة".

وتلقى خالد عليش تهاني قطاع كبير من جمهوره وأصدقائه، ومن بينهم أيتن عامر وريهام سعيد وشريف رمزي ومحمد نور وسالي عبد السلام وشذى وغيرهم.

كارولين عزمي

الفنانة المصرية الشابة كارولين عزمي، احتفلت كذلك بخطوبتها مساء الخميس، على شاب من خارج الوسط الفني، وتداول عدد من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، عدة مقاطع فيديو ظهرت فيها كارولين وهي ترقص مع خطيبها، ومع والدتها كما ظهرت خلال لحظة تلبيس الدبل، كما حرصت صديقتها الفنانة ولاء الشريف على نشر مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة من حفل خطوبة كارولين وهنأتها بارتباطها.

يعقوب بوشهري

أما يوم الأربعاء، احتفل يعقوب بوشهري المدون ونجم السوشيال ميديا الكويتي بعقد قرانه على الفاشينيستا السعودية فاطمة الأنصاري، وسط حضور عدد من أفراد أسرة كل منهما، ونشر يعقوب عبر حسابه على انستجرام، صورة له من عقد القران وعبر عن سعادته الشديدة بزواجه، حيث علق على الصورة وقال: "الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات، ‏تم بفضل الله وتوفيقه في يوم الأربعاء 14-7-2021 عقد قراني بمن شاء ربي أن تكون نصيباً لي".

وتابع في تعليقه: "اللهم اجعلها لي كما أُحب واجعلني لها كما تُحب واجعلنا جميعاً كما تُحب وترضى، سائلاً المولى عز وجل لي ولكم التوفيق، يعقوب بوشهري"، فيما نشرت فاطمة مقاطع فيديو قصيرة من الحفل عبر سناب شات، إضافة إلى صور من باقات الورود التي تلقتها من أصدقائها بمناسبة عقد قرانها.

إلهام الفضالة

وخلال هذا الأسبوع أيضًا، أعلنت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، زواجها من الفنان شهاب جوهر، حيث نشرت صورة تجمعها به من كواليس مسلسل "أمينة حاف"، وذلك عبر حسابها على انستجرام وأكدت أنها تم عقد قرانها مؤخرًا على الفنان الكويتي.

إلهام الفضالة علقت على الصورة التي ظهرت فيها بفستان زفاف من كواليس مشهد زواجها في مسلسل "أمينة حاف" الذي عرض في رمضان الماضي، وقالت: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم عقد قراني على شهاب جوهر"، وتردد أن عقد القران تم قبل فترة لكن لم يتم الإعلان عنه للجمهور سوى خلال هذا الأسبوع.

عمرو سلامة

وفي بداية هذا الأسبوع، احتفل المخرج عمرو سلامة بزفافه على مهندسة الديكور مروة البرماوي في حفل مميز أقيم في مدينة الجونة الساحلية بمصر، وبحضور مجموعة من أصدقائه وزملائه في الوسط الفني.

عمرو سلامة نشر عبر حسابه على "انستجرام" صور تجمعه بعروسه مروة البرماوي في حفل زفافهما وعلق: "مع غروب الشمس وعلى رمال الشاطئ قلت لها :(حتى تحترق النجوم)، فردت في رومانسية مفرطة :(وحتى البيبس ماخدتش بق)، لتكون جملة ملخصة لعلاقتنا نبدأ بها فرحنا، أنا و(ماكي) أو مروة البرماوي مهندسة الديكور السينمائية".

حفل زفاف عمرو سلامة ومروة البرماوي حضره جمع كبير من النجوم وكان من بينهم الفنان محمد الشرنوبي الذي قام بغناء أكثر من أغنية في الحفل، كما تواجد كذلك كل من الفنانة هدى المفتي، وسلمى أبو ضيف، وجميلة عوض، وتارا عماد، وقد ظهرن وهن يرقصن في فيديو مميز أثناء حفل الزفاف، وحضر كذلك في الحفل كل من راندا رياض، وعماد متعب وزوجته يارا نعوم، وشيكو وهشام ماجد، وبيتر ميمي.