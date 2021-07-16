هكذا تعاملت روبي مع سخرية الجمهور من شروط حضور حفلها الجديد .. بالصور

روبي الفنانة المصرية تصدرت الترند خلال الساعات الماضية، تزامنًا مع تحضيراتها لأحدث حفلاتها الصيفية في الساحل الشمالي بمصر، والتي من المقرر إقامتها غدًا الجمعة.

روبي تستعد لأحدث حفلاتها بالساحل الشمالي

روبي تستعد غدًا لإحياء حفل غنائي جديد في الساحل الشمالي، والذي من المقرر أن تقدم فيه مجموعة من أحدث أغاني ألبومها "حتة تانية"، الذي طرح مؤخرًا ونال إعجاب قطاع كبير من جمهورها، إلا أن شروط دخول الحفل التي نشرتها روبي عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، تسببت في إثارة الجدل بين جمهورها.

وكان من بين شروط الحفل، هو ألا يقل عمر الحضور عن 25 عامًا، كما أن دخول الحفل للثنائيات فقط، إضافة إلى شرط ارتداء ملابس بيضاء، وهو ما أثار الجدل والسخرية بين عدد من المتابعين، الذين بدأوا ينشرون بعض الصور الساخرة من تلك الشروط عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

روبي تتفاعل مع سخرية الجمهور من شروط حفلها

روبي حرصت على التفاعل مع تلك الصور والتعليقات الساخرة من شروط حفلها، حيث أعادت نشر مجموعة من تلك التعليقات عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي بانستجرام، وذلك في إشارة منها إلى قبولها مزاح المتابعين حول شروط هذا الحفل، ورغبة البعض في حضوره بالرغم من عدم توافر كافة الشروط.

واستعان عدد من الجمهور ببعض مشاهد من الأفلام والمسرحيات واستخدامها في "الكوميكس" التي سخرت على سبيل المثال من شرط ارتداء اللون الأبيض، أو دخول الثنائيات فقط.

يذكر أن روبي قررت إحياء عدد من الحفلات الغنائية خلال الأسابيع الماضية، تزامنًا مع تصدر كليب حتة تانية قائمة الأكثر استماعا في مصر بحسب منصة أنغامي للموسيقى الرقمية، كذلك انتهت روبي من تصوير مشاهدها في فيلم "كيرة والجن"، حيث تظهر كضيفة شرف خلال أحداث الفيلم الذي يلعب بطولته كل من كريم عبد العزيز وأحمد عز.

أحدث أعمال روبي

وتنتظر روبي أيضًا عرض مسلسلها الجديد "شقة 6" الذي من المقرر عرضه عقب إجازة عيد الأضحى على منصة شاهد VIP، والمسلسل عبارة عن عمل درامي مشوق يسعى الأبطال خلال أحداثه عن كشف لغز شقة تحمل رقم 6، ويشارك في بطولته بجانب روبي كل من أحمد حاتم وهاني عادل وصلاح عبد الله ومحمود البزاوي ورحاب الجمل وهيا فياض وحمزة العيلي وملك قورة وآخرين، ومن سيناريو وحوار رفيق القاضي وسعاد القاضي ومحمود وحيد ونبيل شعيب ومن إنتاج شركة بي برودكشن وإخراج محمود كامل.