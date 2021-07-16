درة تحتفل بحصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات وبتكريمها في حفل EMI GALA .. صور وفيديو

درة النجمة التونسية كشفت عن حصولها على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة، لتنضم إلى قائمة النجوم والنجمات اللاتي حصلوا على الإقامة مؤخرًا، واحتفلوا بها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنانة درة تحتفل بحصولها على الإقامة الذهبية

درة نشرت عبر حسابها على انستجرام، عدة صور وفيديوهات ظهرت فيها خلال حفل توزيع جوائز EMI GALA في دبي، والذي أقيم مساء أمس، الأربعاء، بحضور عدد كبير من النجوم، وتم تكريم درة ومنحها جائزة أيقونة الموضة والأناقة العربية خلال الحفل.

تعليق درة بعد تكريمها في حفل EMI GALA

وعبرت درة عن مدى سعادتها بمنحها الإقامة الذهبية، وتكريمها في الحفل، فكتبت في تعليقها على الصور والفيديوهات: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات الحبيبة لمنحي الإقامة الذهبية ولدعمها للفنانين والمبدعين وأتمنى أن يديم المحبّة والأخوة بيننا، وشكرا على جائزة أيقونة الموضة والأناقة العربية، سعيدة بإختياركم لي".

ولاقت تدوينة درة إعجاب وتفاعل قطاع كبير من متابعيها الذين هنأوها بحصولها على الإقامة الذهبية وبتكريمها، ولفت عدد كبير منهم إلى أنها واحدة من أبرز النجمات اللاتي يتمتعن بأناقة دائمة مع كل ظهور فني لهن.

أحدث نشاطات درة التونسية

وكان عدد من النجوم العرب قد سبقوا درة وحصلوا على الإقامة الذهبية مؤخرًا، واحتفلوا بهذه المناسبة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهوا الشكر للمسؤولين بالإمارات على منحهم الإقامة الذهبية، ومن بين هؤلاء الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، والفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي والفنان تيم حسن وزوجته الإعلامية وفاء الكيلاني، والنجمة نادين نسيب نجيم، وغيرهم.

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال الفنانة التونسية كان مشاركتها في مسلسل "بين السما والأرض" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا، وشاركت درة في بطولته بجانب كل من هاني سلامة وأحمد بدير وسوسن بدر ونجلاء بدر ويسرا اللوزي ومحمود الليثي ومحمد لطفي ومحمد ثروت وندا موسى، وغيرهم.

كذلك حرصت درة على مشاركة متابعيها على انستجرام، بلقطات لها من فعاليات مهرجان كان السينمائي، ووجودها على السجادة الحمراء قبل عرض بعض الأفلام.