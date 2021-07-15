أمل الأنصاري تحتفل بعقد قران شقيقتها فاطمة على يعقوب بوشهري.. فيديو وصور

يعقوب بوشهري المدون ونجم السوشيال ميديا الكويتي احتفل بعقد قرانه مساء أمس الأربعاء على الفاشينيستا السعودية فاطمة الأنصاري، وسط حضور عدد من أفراد أسرة كل منهما.

عقد قران يعقوب بوشهري وفاطمة الأنصاري

يعقوب بوشهري نشر عبر حسابه على انستجرام، صورة له من عقد القران وعبر عن سعادته الشديدة بزواجه، حيث علق على الصورة وقال: "الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات، ‏تم بفضل الله وتوفيقه في يوم الأربعاء 14-7-2021 عقد قراني بمن شاء ربي أن تكون نصيباً لي".

وتابع في تعليقه: "اللهم اجعلها لي كما أُحب واجعلني لها كما تُحب واجعلنا جميعاً كما تُحب وترضى، سائلاً المولى عز وجل لي ولكم التوفيق، يعقوب بوشهري"، وتلقى بوشهري تهاني قطاع كبير من جمهوره وأصدقاءه الذين تمنوا له حياة سعيدة مع شريكة حياته.

فاطمة الأنصاري تستعرض الورود التي تلقتها بمناسبة زواجها

كذلك نشرت فاطمة الأنصاري مقطع فيديو من عقد قرانها على سناب شات، إلا أنها لم تظهر في الفيديو، كذلك لم يظهر زوجها، لكنها عبرت كذلك عن سعادتها بزواجها، وحرص الثنائي على عدم مشاركة أي صور على مواقع التواصل الاجتماعي، تجمعهما معًا من عقد القران.

كما استعرضت فاطمة عبر حسابها على سناب شات، باقات الورود التي تلقتها من أصدقائها بمناسبة عقد قرانها، ووجهت الشكر لكل من حرص على تهنئتها.

شقيقة فاطمة الأنصاري تهنئها بعقد قرانها على يعقوب بوشهري

أما أمل الأنصاري شقيقة فاطمة فحرصت على تهنئة شقيقتها، ونشرت عدة فيديوهات عبر خاصة القصص القصيرة على انستجرام من الاحتفال بعقد قران شقيقتها، كما نشرت صورة لشقيقتها وعلقت عليها بقولها: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، طفح السرور علي حتى إنني من فرط ما قد سرني أبكاني، تم بحمد الله عقد قران أختي فاطمة على الصاحب وقت الفرح والأخ وقت الضيق، والأب وقت الانهزام، والحبيب في كل وقت، يعقوب بو شهري.. الله يبارك لك ويحفظك، حصنتك ب لا إله إلا الله".

الجدير بالذكر أنه قبل أشهر قليلة انتشرت أنباء عن خطوبة فاطمة الأنصاري ويعقوب بوشهري، وتردد أن علاقتهما بدأت حين أهدى يعقوب لفاطمة أغنية باسمها بصوت راشد الماجد، لترد دوت الخليج بنشر صورٍ لها مع باقات زهور حمراء، حيث رجح المتابعون أنها هدية من يعقوب.