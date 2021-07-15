معز مسعود يبرر تصريحات حلا شيحة ويدعمها بعد رد تامر حسني القوي:"لا تشغلي بالك بما يقال"

معز مسعود زوج الفنانة المصرية حلا شيحة دخل على خط أزمتها مع الفنان تامر حسني بعدما أعلنت عن غضبها من الاستعانة بمشاهد كانت قد صورتها من قبل في فيلم "مش أنا" وتم عرض بعضهما في كليب "بحبك" الذي عرض على يوتيوب مؤخرًا، وحرص معز على التعليق على أزمة زوجته مع تامر حسني بتدوينة طويلة نشرها عبر حسابه على انستجرام، يدعمها ويساندها من خلالها.

زوج حلا شيحة يدعمها بعد أزمتها مع تامر حسني

وكتب الداعية الإسلامي والمنتج معز مسعود: "إلى زوجتي الغالية حلا، قادر افهم انزعاجك نتيجة مرور وقت كبير على تصوير الفيلم ده بسبب كورونا وإن حياتك اتغيرت زي ما انتِ قولتي في البوست بكل احترام"، كما أكد معز أنه يستطيع فهم انزعاجها من تلك المشاهد التي تم الاستعانة بها في الكليب، وشدد على أن الاتفاق لم يكن عن إلغاء الكليب، بل عن التركيز على عدم عرض مشاهد معينة، وهو عكس ما حدث، لافتًا إلى أن توقيت طرح الكليب لم يكن مناسبًا لهما في هذا الوقت تحديدًا الذي اعتبره له قدسية كبيرة للثنائي بحسب ما قال في تدوينته.

وأضاف معز مسعود في دعمه لزوجته: "ولو كنا نعرف ان الوعد مش كافي عشان يحل المشكلة دي كنا مشينا في حلول تانية.. اللي بينك وبين ربنا فيما يخص أجورك عن أعمالك السابقة مش مضطرة تقوليه لحد.. وماتشغليش بالك بأي كلام بيتقال بغير علم.. الناس مش بتاخد بالها من تفاصيل كتير أبسطها الوقت الطويل والأحداث الكبيرة اللي بتحصل في حياة اللي بيتكلموا عنهم بمنتهى الأريحية والثقة والتسرع في إصدار الأحكام".

معز مسعود يبرر تصريحات حلا شيحة

وبرر معز مسعود، بعض من تصريحات حلا شيحة، وأكد أنها عندما رفضت عرض نوع معين من المشاهد ضمن الكليب، لم يكن ذلك تعميمًا عن الفن بشكل عام مثلما اعتقد البعض، وواصل معز توجيه رسالته لزوجته فقال: "وعاوز أفكرك يا حبيبتي إن رحلتنا دوت الخليج رحلة بحث عن الحق والخير والجمال.. رحلة اعتزاز بالثقافة والهوية.. نموذج قوي لرفض التطرف على الناحيتين".

ووصف معز زوجته بكونها من الشجعان الذين يستطيعون أن يسيروا في تلك الرحلة بصدق وإصرار حتى يصلوا إلى نهايتها، بالرغم من كثرة المحطات أو الألم والحيرة والهجوم والخذلان الذي يتعرضون له في مسيرتهم، مضيفًا: "الشجعان زيك بس هم اللي بيراجعوا نفسهم وبيعترفوا بأخطائهم ويصلحوها.. ده غير إن المشهور رحلته بتكون تحت المجهر.. الشجعان زيك بس بيعيشوا بتلقائية واتساق مع النفس".

أزمة حلا شيحة وتامر حسني

واختتم تدوينته قائلًا: "فنوننا وثقافتنا وهويتنا يقدروا يتقابلوا.. انا بدأت أعمل ده في أعمالي الفنية وفيلمي (اشتباك) افتتح في مهرجان كان وفيلمي القادم رايح مهرجان ڤينيسيا قريب.. وهنقدر ناخد أنا وانتِ خطوات أكبر وأمثل على الطريق العظيم ده اللي هتعرف قيمته الاجيال الجاية.. وتاني بقولها لك يا حبيبتي..رحلتنا واحدة".

يذكر أن الفنانة حلا شيحة أكدت في رسالة نشرتها عبر حسابها على "انستجرام" أن الفنان تامر حسني نكث بوعده لها حول بعض الطلبات التي طلبتها منه بكل احترام حول فيلم "مش انا" الذي شاركته في بطولته، مؤكدة بأن الفيديو الجديد الذي تم طرحه من فيلم "مش انا" عبر قناة تامر على اليوتيوب، جعلها تبكي وتشعر بذنب كبير معتبرة بأن مشاهدها بالفيلم كانت "زلة نتيجة ظروف مرت بها"، وهو ما دفع تامر حسني للرد كذلك ونفى تلك الاتهامات عنه وأكد أنه التزم بوعده معها، وعبر عن غضبه من تصريحاتها تجاهه.

وأوضح أنه لم يعدها بعدم طرح الكليب، وأوضح الفنان المصري أنه سوف يرد على ما نشرته زميلته على وسائل التواصل الاجتماعي رغم أنه كان يفضل أن يتم مناقشة الأمر فيما بينهما وبعيدًا عن وسائل التواصل الاجتماعي.

تامر حسني أكد أنه احترم حديث حلا شيحة معه ووافق على حذف بعض المشاهد في الفيلم بسبب رغبتها وأنها قدمت الشكر له على ما قام به، وتعجب الفنان المصري من رفض حلا شيحة لطرح الفيديو كليب على الرغم أنه موجود ضمن أحداث الفيلم الذي بدأ عرضه منذ 3 أسابيع في قاعات السينما.