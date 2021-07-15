صور تفاصيل مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" ليحيى الفخراني..وإياد نصار وشريف دسوقي مفاجأة العرض

أعلن مسرح كايرو شو عن اطلاق أحدث عروضه "ياما في الجراب يا حاوي" عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي "ليلة من ألف ليلة "، من بطولة النجم الكبير الدكتور يحيى الفخراني، ولأول مرة على المسرح النجم إياد نصار ونجمي الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان معاً.

تفاصيل عرض مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي"

مصدر مسؤول بمسرح "كايرو شو" أوضح في بيان رسمي أنه لأول مرة منذ سنوات سيتم الشهر القادم افتتاح أولى عروض عمل مسرحي بهذه الضخامة من عروس البحر الأبيض المتوسط الاسكندرية وعلى مسرح واحدة من أهم المؤسسات الثقافية ليس في مصر فقط ولكن في العالم وهي مكتبة الإسكندرية، مشيرا إلى أن المسرحية ستعرض بالتبادل بين القاهرة والإسكندرية بعد الانطلاقة الاولى.

وكشف المصدر أن مفاجأة العرض دوت الخليج مشاركة الفنان شريف دسوقي في البطولة في دور رئيسي غير متوقع، بحماس شخصي وترشيح فني من النجم الكبير يحيى الفخراني وهو ما رحب به شريف ولاقى أيضاً حماسا كبيرا من كل أسرة العمل ليكون ذلك أول ظهور فني جماهيري له بعد أزمته الصحية الأخيرة .

أبطال مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي"

مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" اخراج مجدي الهواري وانتاج كايرو شو، وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها نجوم المسرح اللامعين سماء ابراهيم و ناصر سيف وحسن العدل واسماعيل فرغلي ورضا ادريس ولبنى ونس وعلاء قوقه، وقد قام بتوزيع الألحان الأصلية للموسيقار أحمد صدقي، الموسيقار الشاب مصطفى حلواني من عزف أوركسترا بودابست العالمي الشهير التي تقوم حالياً بتسجيل التوزيعات الجديدة للألحان .

و تدور أحداث المسرحية في اجواء "ألف ليلة وليلة" الساحرة المثيرة ورغم انها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي الا انها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الانساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر.