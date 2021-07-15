شاركت الفنانة إيمي سمير غانم متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة لها مع والدتها الفنانة دلال عبد العزيز. وعلقت إيمي سمير غانم على الصورة قائلة: "ارجو الدعاء لأمي ".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيمي سمير غانم تطلب من جمهورها الدعاء لوالدتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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