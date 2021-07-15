كشفت المطربة الكويتية شمس عن طرح اغنيتها الجديد “اطين عيشته” وذلك فى موسم عيد الاضحى. وقالت شمس عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام : "(أطين عيشته).. أغنيتي العراقية الجديدة في العيد، ألحان الباشا والفنان نور الزين، وتوزيع المايسترو عمار عدنان".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شمس الكويتية تطرح أغنية ”أطين عيشته” فى عيد الأضحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.