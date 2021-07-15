محمد رمضان يخلع حذائه على المسرح قبل تكريمه في EMI Gala خوفاً من السقوط..بالفيديو

محمد رمضان خطف الأنظار في حفل توزيع جوائز إيمي جالا في دبي اليوم، وذلك بعدما أقدم على حركة مفاجئة على المسرح بخلع حذائه خوفاً من السقوط على المسرح مرة أخرى، وعلق على الواقعة بطرافة على انستقرام.

موقف غريب لمحمد رمضان في حفل إيمي جالا

ونشر محمد رمضان فيديو له على حسابه الرسمي بانستقرام، كشف به عن لقطة غريبة منه أثناء تكريمه في حفل توزيع جوائز إيمي جالا في دبي اليوم، وقام محمد رمضان بخلع حذائه على المسرح وتلقي التكريم بدون الحذاء، وذلك خوفاً من تعرضه للسقوط مرة أخرى على خشبة المسرح، وذلك بعد تعرضه لحادث سقوط على المسرح أثناء تكريمه في إحدى المناسبات مؤخراً.

محمد رمضان يثير الجدل في حفل إيمي جالا

وعلق محمد رمضان بطرافة على الفيديو الذي نشره على انستقرام وقال:" من بعد التكريم الأخير مابقتش اثق في أي جزمة"، ولاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل من قبل الجمهور، وذلك بعدما أثار محمد رمضان الجدل بتصرفه المفاجيء والغريب على خشبة المسرح، ونال الفيديو على صفحة محمد رمضان مشاهدة كبيرة وصلت إلى مليون ونصف مشاهدة في ساعات قليلة من طرحه.

أعمال محمد رمضان الفنية

ويتواجد محمد رمضان في دبي هذه الأيام، ونشر مؤخراً عدة صور وفيديوهات له من دبي أثناء قضاء أجازته، وشوق الجمهور لأعمال فنية جديدة له أيضاً من دبي، ولكنه لم يكشف عنها بعد، وألتقى محمد رمضان في دبي أيضاً بعدة نجوم ومنهم الفنانة نبيلة عبيد، بالإضافة إلى لقائه مع مايا دياب وعدد من النجوم في حفل توزيع جوائز إيمي جالا.

وكان محمد رمضان قد طرح مؤخراً فيديو كليب أغنية "ثابت" واثار الجدل في الكليب بسبب استعانته بمودل اعتبرها البعض شبيهة للفنانة ياسمين صبري، وخطفت المودل الأنظار في الكليب بظهورها مع محمد رمضان، والذي نشر عدة صور له معها على انستقرام للترويج للكليب الجديد، ويأتي تعاون رمضان مع محمد سامي بعد أزمة الأخير التي تم الكشف عنها من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي اوقفت التعاون معه بعد عمله في مسلسل "نسل الأغراب" في موسم رمضان الماضي والانتقادات التي طالته والمسلسل.