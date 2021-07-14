ابنة زينب فياض الصغرى تلفت الأنظار بأحدث ظهور ..فهل أصبحت نسخة عن جدتها هيفاء وهبي؟

حفيدة النجمة هيفاء وهبي أثارت اهتمام الجمهور في الساعات الماضية بعدما نشرت لها والدتها زينب فياض مقطع فيديو قصير بأحدث ظهور لها، إلا ان المتابعين لاحظوا الشبه الكبير بين الحفيدة دانييلا وبين جدتها النجمة هيفاء وهبي معتبرين بأنها نسخة عنها.

ابنة زينب فياض الصغرى تلفت الأنظار بأحدث ظهور

زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، شاركت متابعيها بمقطع فيديو لابنتها الصغرى دانييلا عبر حسابها على موقع "انستغرام"، فظهرت الطفلة دانييلا فواز في الفيديو وهي تتمنى ليلة سعيدة للمتابعين، وبدت بشبه كبير مع جدتها النجمة هيفاء وهبي وفق تعليقات الجمهور الذين قارنوا صور الطفلة بصورة سابقة لهيفاء وهبي من طفولتها والمتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ورأى بعض المتابعين من خلال تعليقاتهم على الفيديو، بأن دانييلا ستصبح نسخة مصغرة عن جدتها هيفاء وهبي حيث توقفوا عند لون العينين وشكل الوجه والأنف والحواجب، فيما اكتفت زينب فياض بالتعليق على الفيديو قائلة :"قمري وحياتي كلها حبت تقلكن غود نايت".

ودانييلا دوت الخليج الابنة الصغرى لزينب فياض، ولديها ايضا طفلة أخرى تدعى رهف.

ابنة هيفاء وهبي تتصدر الأضواء في الفترة الأخيرة

ابنة هيفاء وهبي، زينب فياض، باتت من نجمات السوشيال ميديا، وسبق وأن صرحت في حديث لبرنامج ET بالعربي بالقول بأن سبب زيادة عدد متابعيها وشهرتها يرجع لشهرة والدتها، لكنها أكدت في نفس الوقت بأن متابعيها أحبوا عفويتها مع ابنتيها دانييلا ورهف قائلة في التسجيل الصوتي للبرنامج : "الناس تابعوني بسبب أمي، بس حبوني لعفويتي وحبوا ولادي".

وتحرص زينب فياض من وقت لآخر على نشر فيديوهات وصور لها مع ابنتيها رهف ودانييلا، وبينها الفيديو الشهير مع ابنتها الصغيرة الذي أديتا فيه أغنية "توتة"، لوالدتها هيفاء.

زينب فياض سبق وأن المحت قبل أشهر الى إشارات ايجابية في علاقتها مع والدتها النجمة هيفاء وهبي بعدما كانت ترفض الحديث عنها او تتجاهلها كلياً مع تجاهلها الرد على أسئلة المتابعين حول علاقتها بوالدتها منذ بدئها بنشاطاتها على السوشيال ميديا وفتح صفحة رسمية لها عبر انستغرام قبل حوالي عامين.

يشار الى ان هيفاء وهبي تحدثت في بداية شهرتها عن حرمانها من ابنتها بعد انفصالها عن زوجها، وما تزال الى الآن علاقة الجفاء المهيمنة بين هيفاء وابنتها على مدار الـ 28 سنة الفائتة، وهي السنوات التي تبلغها زينب فياض التي سبق وكشفت بأنها من مواليد عام 1993.