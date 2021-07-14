جديد الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. طبيب يشرح حالتها عند وقف جهاز التنفس الصناعي

دلال عبد العزيز الفنانة المصرية مازال جمهورها يحرص على الاطمئنان على حالتها الصحية باستمرار وكل جديد يطرأ عليها، بعد مرور ما يقرب من 3 أشهر على تواجدها في العناية المركزة، إثر إصابتها بفيروس كورونا وتبعاتها.

تطورات حالة دلال عبد العزيز

وخلال الساعات الماضية كشف الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، خلال استضافته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" عبر شاشة CBC، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة القديرة، وأكد أن دلال لا تزال في حاجة دائمة إلى الأكسجين والأجهزة التي تساعدها على عضلة التنفس، حيث إنها موضوعة حاليًا على جهاز التنفس الصناعي لكنه غير ثاقب وبدون أنبوبة حنجورية، أي أنها تستمد الأكسجين اللازم من خلال قناع موجود على أنفها وفمها فقط.

نقص نسبة الأكسجين لدلال عبد العزيز في هذه الحالة

وأكد الطبيب أن دلال عبد العزيز لم تتماثل للشفاء نهائيًا وتعاني من أعراض ما بعد كورونا كما أنه من الممكن أن تتنفس بدون جهاز الأكسجين ولكن في هذه الحالة سوف تقل نسبته في جسمها، كما أنها تبذل مجهودًا أكبر في عملية التنفس، لذلك لن يتم إزالته حاليًا، ولفت إلى أنه من المقرر أن يتم رفع الأجهزة التي تضعها الفنانة القديرة تدريجيًا حتى تتماثل للشفاء بشكل نهائي.

رسائل دنيا وإيمي سمير غانم المؤثرة لوالديهما

الجدير بالذكر أن دنيا وايمي سمير غانم منذ رحيل والدهما الفنان سمير غانم، وتحافظ كل منهما على نشر الصور والتدوينات التي تناشد الجمهور على الدعاء لوالدهما الراحل وكذلك الدعاء بالشفاء للفنانة دلال عبد العزيز، وكان من ضمن الرسائل التي نشرتها الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابها على "انستجرام": "والله العظيم دعاؤكم هو اللى بيصبرنا ومخلينا نقدر نقف على رجلينا عشان نساعد ماما".

دنيا سمير غانم كشفت كذلك مؤخرًا لمتابعيها عبر انستجرام صورة تجمعها بوالدها الراحل سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز تسببت في إثارة أحزان محبيهم، ولاحظ الجمهور بأن هذه الصورة جديدة ولأول مرة يتم نشرها، إلى أن اتضح أنها من كواليس أحد مسلسلات دنيا السابقة.

أما إيمي سمير غانم فنشرت عبر حسابها على "انستجرام" مؤخرًا صورة لوالدها الراحل الفنان سمير غانم، كشفت فيها عن شوقها وحبها الكبير له، حيث كتبت الفنانة المصرية تعليقا مختصرا على الصورة التي نشرتها قالت فيه: "بحبك".