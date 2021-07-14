فيديو هاني شاكر يعلن غضبه من الشائعات المقلقة حول مرضه ويكشف موعد حفله بعد تحسن حالته

هاني شاكر الفنان المصري ونقيب المهن الموسيقية حرص على طمأنة جمهوره على حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى واستقراره بالمنزل، كما كشف عن موعد لقائه بالجمهور مجددًا بعد تخطي أزمته الصحية.

أحدث ظهور للفنان هاني شاكر بعد أزمته الصحية

هاني شاكر نشر عبر حسابه على انستجرام، مقطع فيديو ظهر فيه داخل منزله، وطمأن محبيه على حالته وأكد أنه أصبح أفضل كثيرًا، وأضاف: "جمهوري الحبيب أنا بطمنكم الحمد لله بقيت أحسن، ربنا عدى الأزمة على خير بدعاكم، الحمد لله بقيت أحسن، الفترة اللي جاية هتكون فترة نقاهة".

هاني شاكر منزعجًا من الشائعات المقلقة حول وضعه الصحي

وعبر هاني شاكر عن مدى انزعاجه من بعض الشائعات التي خرجت مؤخرًا حول حالته الصحية، ونفى صحة تلك الأنباء المتداولة التي تسببت في قلق بعض من جمهوره، وتابع: "طول ما أنتم معايا ربنا مش هيجيب حاجة وحشة أبدا، أنا بس بطمنكم علشان الناس اللي بتستظرف وتقول أخبار مش مظبوطة وبتخض ناس كتير وبتعمل قلق على السوشيال ميديا، حسبي الله ونعم الوكيل في الناس دي".

كما أعلن نقيب الموسيقيين عن موعد حفله المؤجل في دار الأوبرا المصرية، والذي كان من المقرر إقامته الأسبوع الماضي لولا تعرضه لأزمة صحية، وكشف أن الحفل سوف يقام يوم 1 أغسطس المقبل على المسرح المكشوف بدار الأوبرا، أي بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك.

نقل هاني شاكر للمستشفى

وكان هاني شاكر قد نشر قبل حوالي أسبوع عبر حسابه على انستجرام، فيديو من داخل مستشفى الصفا بالقاهرة، خلال تواجده في العناية المركزة بعدما تعرض لوعكة صحية أجبرته على الخضوع لبعض الفحوصات للكشف عن أسبابها، وظهر النجم المصري وقتها بملابس المستشفى وعلى سريره في العناية وقدم اعتذاره للجمهور عن إحياء حفله بدار الأوبرا بسبب هذه الوعكة، موضحا أنه سوف يظل متواجد في العناية المركزة لمدة 48 ساعة تحت الملاحظة.

وقال هاني شاكر في تدوينته حينها: "جمهوري الحبيب اعتذر عن حفلة اليوم في الأوبرا كنت أتمنى أن أتواجد معكم ، لكن للأسف الشديد واجهت وعكة الصحية في صباح اليوم بسبب عدم انضباط ضربات القلب وتم نقلي إلى المستشفى، وعلى الأقل يجب أن أتواجد في العناية المركزة لمدة 48 ساعة".

وبعدها حرص على طمأنة الجمهور باستمرار على حالته، كما أكد أنه ظل في العناية المركزة وتم منع الزيارة عنه، إلا أنه أصبح أفضل كثيرًا، وتفاعل عدد كبير من جمهور وأصدقاء الفنان المصري مع تدوينته، وحرصوا على الاطمئنان عليه والدعاء له بالشفاء العاجل، ومن بينهم الشاعر تامر حسين وكارول سماحة وديانا كرزون ووليد سعد وفيفي عبده وغيرهم.