صفية العمري بالفيديو: "الأدوار التي تعرض علي لا تليق بمسيرتي"

قالت الفنانة القديرة، صفية العمري، إنها فخورة بما قدمته على مدار تاريخها الفني بأكمله، مؤكدةً أنها تركت إرثًا للناس ليشاهدوها في شكل يعكس ملخص لهذه المسيرة الفنية الكبيرة.

كشفت الفنانة في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أسباب غيابها عن الساحة الفنية في السنوات الأخيرة قائلة: "عشان أجاوب على السؤال ده ممكن يكون البعد إختياري بالنسبة لي ومش إختياري في نفس الوقت، بعد المشوار الفني الكبير ده هل يعقل أني أقدم أقل من المشوار والأدوار دي؟ ده مستحيل لذلك أنا قدمت كل الأدوار وخاصة في ليالي الحلمية التي قدمت فيها أدوار كثيرة في كل الأجزاء بتاعتها في كافة المراحل العمرية بداية من الصغر وحتى الشباب ونهاية بالعجز".

واصلت: "شبعت بقى بعد كل ده ، وكان السؤال مالذي سيقدم لي بعد ذلك؟ إتقدم لي أدوار بس رفضتها على الأقل لأن كل اللي أتعرض لا يقارن ولايليق بأي دور قدمته على الشاشة في مسيرتي الفنية".