شاهد.. إصابة كارول سماحة خلال أداء التمرين

شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، مقطع فيديو جديدًا، لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وظهرت فيه خلال تأديتها التمارين الرياضية، حيث تعرضت للإصابة في ذراعها؛ بسبب سقوطها عليه خلال الجري مع مقاومة حبال تجذبها للخلف.

وتفاعل مع كارول سماحة عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وتمنوا لها الشفاء العاجل، وتوخي الحذر في المرات القادمة.