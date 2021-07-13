بينهن إلهام الفضالة ومنة عرفة..نجمات وقعن في غرام أبطال أعمالهن وتزوجن بهم

إلهام الفضالة النجمة الكويتية تصدرت الترند خلال الساعات الماضية بعدما أعلنت زواجها من الفنان شهاب جوهر، الذي تعاونت معه مؤخرًا في مسلسل "أمينة حاف" الذي عرض في رمضان الماضي، لتنضم بذلك لقائمة النجمات اللاتي وقعن في غرام وتزوجن من أبطال أعمالهم الفنية، أو أحد صناعها الأساسيين.

إلهام الفضالة وشهاب جوهر

ويبدو أن حالة الإعجاب المتبادل بين الثنائي بدأت خلال كواليس تصوير العمل الذي لاقى إشادات واسعة بمجرد عرضه في رمضان 2021، وهو ما جعل شهاب جوهر يطلب خطبتها بمجرد أن علم بطلاقها من زوجها السابق، وذلك بحسب ما صرح في مقطع فيديو نشرته إلهام عبر حسابها على سناب شات.

وظل الثنائي يخفيان علاقتهما لفترة إلى أن أعلنا عنها رسميًا اليوم الثلاثاء، عبر تدوينة نشرتها إلهام الفضالة عبر حسابها على انستجرام.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

ولم تكن إلهام الفضالة دوت الخليج النجمة الوحيدة التي ارتبطت بالفنان الذي يقوم بدور البطولة في أحد أعمالها، ولكن سبقتها أيضًا النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز التي تعرفت إلى الفنان أحمد العوضي عقب طلاقها، وتحديدًا خلال كواليس تصوير مسلسل "آخر نفس" الذي عرض في رمضان 2019، ولعب العوضي دور البطولة أمامها.

ولم تمر سوى عدة أشهر قليلة إلا وأعلن أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز ارتباطهما الرسمي، كما حرصا على تكرار التعاون الفني من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير" في رمضان الماضي.

منة عرفة ومحمود مهدي

الفنانة الشابة منة عرفة التي عقدت قرانها مؤخرًا على الفنان الشاب محمود مهدي، كانت بداية تعارفها به من خلال مشاركة كل منهما في بطولة فيلم "666" الذي تم الانتهاء من تصويره مؤخرًا ولم يتم عرضه بعد.

وأعلن الثنائي أكثر من مرة مؤخرًا، أن علاقتهما تحولت من زمالة وصداقة بالعمل، إلى قصة حب، فقررا إعلان ارتباطهما ثم عقدا القران خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ياسمين رئيس وهادي الباجوري

الفنانة المصرية ياسمين رئيس وقعت في حب زوجها هادي الباجوري من النظرة الأولى، وذلك خلال تصوير مسلسل "عرض خاص"، والذي اختارها فيه المخرج الشهير في ذلك الوقت لتكون من ضمن الوجوه الجديدة في مسلسله، لكنه كان سببً كذلك في قصة حبهما.

وأكدت ياسمين رئيس في لقاء مصور مسبقًا أنها بالرغم من ابتعادها عن الباجوري بعد مسلسل عرض خاص لمدة طويلة، إلا أنهما اجتمعا مجددًا وصارحته بالحب بعد مرور 6 سنوات من علاقتهما، وبالفعل تزوج الثنائي وأنجبا طفلهما ساليم.