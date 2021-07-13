من رفاهية الطائرات الى جولات اليخوت في البحر.. صور ترصد الإجازة الصيفية لـ ياسمين صبري وزوجها

ياسمين صبري تواصل الإستجمام بإجازتها الصيفية مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة حيث نشر الثنائي أحدث اطلالة لهما من على أحد اليخوت الفاخرة في عرض البحر، بينما كانت ياسمين حرصت منذ بداية فصل الصيف على مشاركة جمهورها بأجمل لحظاتها من عطلتها الصيفية لهذا الموسم والتي تعكس مدى الرفاهية التي تعيشها بعد زواجها من أحمد ابو هشيمة.

استجمام ياسمين صبري على اليخت

ياسمين صبري شاركت متابعيها عبر حسابها على انستغرام بأحدث ظهور لها حيث كانت بصحبة زوجها أحمد أبو هشيمة على متن فخم في احدى الدول الاوروبية، وبدا الثنائي وهما يستمتعان بإجازتهما بشكل رومانسي.

وسبق وأن أطلت ياسمين منذ بداية الصيف بالعديد من الصور التي رصدت رحلاتها على متن أفخم اليخوت الى جانب ظهورها بإطلالات صيفية أنيقة ناسبت أجواء البحر، مثل اطلالتها بالفستان الأبيض والقبعة، فظهرت من خلال اللقطات وهي تستمتع بهذه الأجواء، مع حرصها على مشاركة متابعيها هذه اللحظات الممتعة من إجازتها.

ياسمين صبري بلقطات من داخل الطائرة

ومن اليخوت الى الطائرة، حيث تظهر ياسمين صبري ايضا بمجموعة لقطات مميزة لها من داخل الطائرة الخاصة التي تتنقل فيها بشكل مرفّةن فتطل بكامل أناقتها فيها الى جانب الخدمات الترفيهية التي تتمتع بها على الطائرة، ما يعكس جانباً من الرفاهية التي تغمرها.

ياسمين صبري تستمتع برفاهية تامة بإجازتها

والى جانب اليخوت والطائرة، ياسمين صبري أطلت ايضا على متابعيها عبر انستغرام بالعديد من أجمل اللقطات لها في اجازتها الصيفية التي يرافقها فيها زوجها، ومن بينها ظهورها بأفخم المطاعم في المنتجعات السياحية الضخمة، وايضا في الفنادق، كذلك استعراضها لأناقتها امام العديد من أجمل المشاهد الطبيعية الساحرة بين البحر والجبل.

رصدنا لكم بالصور مجموعة من اللقطات التي تعكس الأجواء المميزة التي تعيشها ياسمين صبري مع زوجها في اجازتهما الصيفية.