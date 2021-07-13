الفنان الكويتي فايز العامر يكشف لـ"دوت الخليج" سبب عدم مشاركة طارق العلي في مسلسل "عندما لا ينفع الندم"

فايز العامر الفنان والمؤلف الكويتي تحدث عن تفاصيل مسلسله الجديد والذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما في الكويت والخليج العربي، بينما كشف فايز العامر أيضا عن بعض المعلومات عن مسلسل سعودي كويتي جاري التحضير له خلال المرحلة المقبلة.

سبب عدم مشاركة طارق العلي في مسلسل "عندما لا ينفع الندم"

فايز العامر مؤلف مسلسل "عندما لا ينفع الندم" كشف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" سبب عدم مشاركة الفنان طارق العلي في بطولة المسلسل وأشار الفنان والمؤلف الكويتي أنه كان يأمل في تقديم الفنان طارق العلي في دور بعيد عن الكوميديا لكن ارتباط الأخير بأعمال مسرحية تسبب في عدم تنفيذ هذا المشروع بينهما.

فقال فايز العامر: "في الحقيقة عندما بدأت كتابة المسلسل كانت النية أن أقدم الفنان طارق العلي بدور جديد معاكس تماماً لما كان يقدمه من أعمال كوميدية، فالأخير يجيد تقديم الأدوار الكوميدية والتراجيدية لكن ارتباطه بالمسرح بعد التوقف بسبب أزمة كورونا حال دون مشاركته في العمل، لتذهب البطولة للفنان عبدالله بهمن ويشاركه كوكبة من نجوم الصف الأول والجميع لديهم القدره لتجسيد شخصيات هذا المسلسل، فسبق أن قدمت هرم الفن الكويتي الفنان عبد الحسين عبد الرضا رحمه الله في دور تراجيدي في مسلسل (التنديل) الذي حاز على العديد من الجوائز وشهادات التقدير".

ويشارك في بطولة مسلسل "عندما لا ينفع الندم" كل من الفنان أحمد السلمان وهند البلوشي وطيف وعبدالله بهمن، وعبدالله الطليحي، ونواف النجم، وشهد سلمان والعمل من تأليف فايز العامر، وإخراج نعمان حسين.

الدور الذي يبحث عنه الفنان الكويتي فايز العامر

فايز العامر أوضح سبب ابتعاده عن المشاركة في أي عمل كممثل في الفترة الماضية، وأكد أن هذا يعود لعدم قبوله لبعض الأدوار التي تعرض عليه، فقال: "خلال هذه المرحلة منشغل في كتابة أكثر من عمل درامي، كما أنني أرفض بعض الأدوار لانها لا تناسبني"، وأكد فايز العامر أنه يبحث عن شخصية ذات مضمون تترك أثر واضح على المشاهد.

فقال النجم الكويتي: "يهمني مضمون الشخصية التي أقدمها وأثرها في المتلقي، فقد سبق أن شاركت كضيف شرف ببعض الأعمال لكن كانت الأدوار مكتوبة بعناية ولها تأثير في مجرى القصة، فكم من دور قد يكون صغير بعدد حلقاته لكنه مهم ويعيش في ذهن المشاهد مثال شخصية (بن مطراش) مع الفنان الراحل عبد الحسين عبدالرضا في مسلسل (حبل المودة) فقد عرض علي إحدى الشخصيات ٣٠ حلقة وعندما وجدتها لا تحقق طموحي اعتذرت، وقبلت بأخرى ١٩ حلقة وهي شخصية (بن مطراش) لأنني وجدتها شخصية مؤثره جداً".

فايز العامر انتهى من كتابة عمل درامي جديد

فايز العامر أكد انتهائه من كتابة عمل درامي جديد يتناول التراث الكويتي والسعودي، وسوف يشارك فيه عدد من نجوم الدولتين فقال: "انتهيت للتو من كتابة مسلسل تراثي يحكي واقع التراث الكويتي والسعودي وسوف يقوم ببطولته كوكبه من النجوم السعودية والكويت، وكذلك نجوم من دول خليجية وأتمنى أن يرى النور قريباً، المسلسل ٣٠ حلقة وقد جمعت فيه بين التراثين البحري والبري لكلا الشعبين الكويتي والسعودي".

كما أشاد فايز العامر بكل من الدراما الكويتية والخليجية فقال: "الدراما الخليجية بشكل عام والكويتية بشكل خاص في تقدم مستمر وتجد القبول ليس على المستوى الخليجي بل على المستوى العربي خاصة وأن أغلب الشعوب العربية باتت تتقبل اللهجة الخليجية رغم صعوبة بعض مفرداتها ما أعطى الدراما الخليجية مزيداً من الانتشار والقبول".

يذكر أن الفنان فايز العامر قد شارك في أكثر من 50 عمل خلال رحلته الفنية مع الدراما والمسرح الكويتي، وكان من بين أعماله مسلسل "يمعة أهل" و"ليش يا جارة"، كما قدم كذلك بكتابة العديد من الاعمال.

الصور من المكتب الإعلامي للفنان فايز العامر والصفحة الرسمية للفنان طارق العلي وشهد سلمان على "انستجرام".