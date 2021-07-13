شاهد.. شيما صابر وزوجها يلعبان مع دلوفين باحد حمامات السباحة

نشرت الإعلامية شيما صابر مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت شيما صابر في الفيديو وهي تسبح رفقة زوجها وتلعب مع دلوفين في احد حمامات السباحة .

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