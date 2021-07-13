نجوى كرم تشوق الجمهور لأغنيتها الصيفية الجديدة بصور وفيديو من الاستديو

نجوى كرم بدأت العد التنازلي لطرح أغنيتها الجديدة في موسم الصيف، وانضمت إلى المنافسة وشوقت الجمهور لعملها الجديد، ونشرت صور وفيديو على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي من كواليس الأغنية الجديدة.

نجوى كرم في كواليس أغنيتها الصيفية الجديدة

وفاجأت الفنانة نجوى كرم الجمهور اليوم بالإعلان عن تواجدها في منافسة أغاني صيف 2021، ونشرت فيديو على حسابها بانستقرام، كشفت به كواليس أغنيتها الجديدة، وظهرت في الفيديو وهي في سيارتها وتتجه إلى الاستديو، وعلقت في الفيديو قائلة:" نحنا بطريقنا إلى الاستديو حتى نطل على الجديد قبل ما ينزل"، وظهرت أيضاً نجوى كرم وهي تستمع إلى الأغنية الجديدة في الاستديو بجانب فريق عملها.

نجوى كرم تشوق الجمهور لأغنيتها الجديدة

وشوقت الفنانة نجوى كرم الجمهور لأغنيتها الجديدة، ونشرت صورة لها أمام المايكروفون وهي تسجل الأغنية الجديدة، وتفاعلت مع أسئلة جمهورها على حسابها بتويتر، وقالت إنها ستطرح الأغنية قريباً، ووجهت رسالة إلى الجمهور وقالت:"شتقتلكن.. شو ما تتحمسوا ما منعمل غير المناسب"، وردت نجوى كرم عن عدة استفسارات من جمهورها، وشوقتهم لحفلاتها الجديدة أيضاً ونفت إحيائها حفل في جدة ولكنها شوقت الجمهور السعودي لحفل جديد.

رقم قياسي لنجوى كرم على يوتيوب

وكانت الفنانة نجوى كرم قد احتفلت مؤخراً بتحقيقها رقم قياسي جديد على قناة شركة "روتانا" على يوتيوب، حيث كشفت الشركة في إحصائية لها، نشرتها على حساباتها بمواقع التواصل، عن تصدر الفنانة نجوى كرم لقائمة النجوم الأكثر إعجاباً على يوتيوب، وذلك من خلال فيديو كليب أغنية "ملعون أبو العشق"، والتي نالت ما يقارب 1.3 مليون علامة إعجاب على يوتيوب، كما حقق الكليب ما يقارب من 170 مليون مشاهدة على قناة روتانا.

واحتفلت الفنانة نجوى كرم بهذا الانجاز الجديد، وأعادت نشر تغريدات جمهورها المحتفلة بهذا الرقم القياسي، وعلقت شركة روتانا على رقم نجوى كرم على يوتيوب: "كليب ملعون ابو العشق لشمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، الأول على قناة روتانا يوتيوب في عدد اللايكات، وتخطى ال170 مليون مشاهدة"، وطرحت الفنانة نجوى كرم فيديو كليب أغنية "ملعون أبو العشق" منذ عامين على قناة روتانا بيوتيوب، وطرحت بعده عدة أعمال مع الشركة وآخرها فيديو كليب "معذور قلبي" منذ أشهر.