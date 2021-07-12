القاهرة ـ وكالات: رحلت عن عالمنا الإعلامية والباحثة حياة الحويك عطية تاركة وراءها مجموعة كبيرة من الإسهامات البحثية السياسية والثقافية.

وتوفيت الحويك فجر أمس في العاصمة المصرية القاهرة، التي عرفت بإثرائها المنشورات العربية بمئات المقالات، فضلاً عن تأليفها لكتاب “اكتشاف الوطن ـ الأردن”.

وعملت الراحلة في عدد من وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة، كما درّست لإعلام في جامعة البتراء الأردنية، وعرفت بدفاعها عن القضايا الوطنية العربية وحرصها على نصرة القضية الفلسطينية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رحيل الكاتبة والباحثة حياة الحويك عطية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.