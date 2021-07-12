مي العيدان تعلن نتيجة الحكم النهائي بالقضية المرفوعة ضدها من الفنان أحمد بدير

مي العيدان أعلنت نتيجة الحكم النهائي بالدعوى المرفوعة من أحمد بدير ضدها بتهمة القذف والسب، معلنة صدور براءتها، وموجهة الشكر للقضاء الكويتي ومحاميها الذي تولى هذه القضية التي أثارت ضجة كبيرة قبل أشهر ماضية عبر الإعلام.

مي العيدان تحتفل ببرائتها

مي العيدان احتفلت ببرائتها اذا من القضية القضيه التي رفعها عليها الفنان المصري احمد بدير، وكتبت منشورا على انستغرام جاء فيه :"تم الحكم اليوم في براءتي من القضيه الذي رفعها علي الفنان المصري احمد بدير بالكويت وبراءتي من الاساءة له"، ووجهت مي العيدان الشكر لكل من ساندها بهذه القضية مضيفة :"شكرا للقضاء الكويتي النزيه والمحامي ضاري الواوان وطاقم مكتبه ودفاعه عني بهذه القضية"، وختمت تدوينتها قائلة :" وبالنهاية لا يبقى سوى وجهه تعالى".

أزمة مي العيدان وأحمد بدير كانت تصدرت مواقع التواصل مع نهاية العام 2020 والتي بدأت بنشر مي العيدان صورة لبدير وابنته سارة، وعلقت على الفارق بينهما في الملامح بطريقة اعتبرها البعض بأنها سلبية، وهو ما جعل الجمهور يتهمها بالتنمر على بدير وابنته، ورد أحمد بدير وابنته عليها في عدة لقاءات إعلامية وأعلنا اللجوء إلى القضاء ضدها بتهمة القذف والسب.

تطورات الأزمة بين مي العيدان وأحمد بدير

مي العيدان وبعد ضجة تعليقها حول صورة احمد بدير وابنته، قدمت حينها اعتذارا لأحمد بدير من خلال مقطع فيديو نشرته على انستغرام وقالت إنها فكرت طويلاً في هذا الموضوع، بعدما تابعت عدة لقاءات وتصريحات للفنان أحمد بدير، وشعرت أنه متألم وأنها كانت تقصد المزاح فقط من تعليقها، ولفتت الى إنه رجل كبير وشعرت إنه تضايق بشدة لذلك اعتذرت له، قائلة بأن الرجوع للحق فضيلة، وإنها فقط كانت تقصد الدعابة والمزاح، ولكنه قالت بأنه أخذ الموضوع بشكل مختلف.

وبعد أيام من اعتذارها، صعدت مي العيدان أزمتها مجدداً ضد الفنان أحمد بدير، وفاجأت الجميع برفع دعاوى قضائية ضد أحمد بدير.

ونشرت بياناً كشفت به عن مقاضاتها له بتهمة السب والقذف، وقالت في بيانها على انستقرام:" اعلن انا مي العيدان اني وكلت المحامي بدر باقر برفع قضية سب وقذف ضد الفنان احمد بدير بعد ظهوره بلقاء صوتي بإحدى القنوات و بأحد البرامج أساء لي.."، وقالت مي العيدان إن أحمد بدير أساء إليها بعدما شكك في جنسيتها لذلك قررت اللجوء إلى القضاء.