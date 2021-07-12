مادلين طبر لـ"دوت الخليج": أرفض غناء الصغار لأنه يسيء لطفولتهم ونانسي عجرم لم يعجبها كلامي

نانسي عجرم ومادلين طبر كانت كل منهما حديث الجمهور خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن ظهرت نانسي عجرم في مقطع فيديو متداول مع مادلين التي حرصت وقتها على التعليق على موهبة الطفلة نانسي خلال اللقاء.

مادلين طبر بالرغم من إعجابها الشديد بموهبة نانسي عجرم، إلا أنها كشفت عن رأيها بشكل عام في تسليط الضوء على الأطفال في مثل هذا السن وقيامهم بالغناء، لافتة إلى أنها كانت تستمع إلى الفنان الكبير جورج وسوف في صغره لكنه وبالرغم من إعجابها به إلا أنه تسبب في حزنها بسبب المجهود البدني الذي كان يقوم به في الطفولة.

مادلين طبر تعلق على فيديو لقائها بـ"الطفلة" نانسي عجرم

مادلين طبر علقت في تصريح خاص لـ دوت الخليج على الجدل الذي تسبب فيه الفيديو ورأيها في الطرق المتبعة في تنمية مواهب الصغار، وأكدت الفنانة الشهيرة أن تنمية مواهب الأطفال ورعايتها يختلف عن استغلالها، لافتة إلى أنه من الطبيعي أن تنمي الأسرة موهبة الطفل تزامنًا مع الاهتمام بدراسته، وأن يسلط الضوء على الموهبة في مناسبات محدودة، لكن دون أن يتحول ذلك إلى ظهور في برامج وأن يصبح عملًا يرتبط به الطفل، مضيفة: "يكون في حضور للموهبة دي بس في المناسبات لكن مش تبقى شغلانة ويعملوا انترفيوهات ويطلعوا ويسهروا، ودا رأيي وأنا شوية حس الأمومة عندي عالي"

مادلين طبر أكدت أن الطفل قبل سن النضوج يكون منزوع الإرادة ولا يستطيع اتخاذ القرارات بصورة صحيحة، ومن واجبات المجتمع تجاهه، حمايته والحفاظ على أن يكون لديه أسلوب حياة طبيعية يناسب طفولته، بدلًا من أن يصبح متعايشًا مع أجواء الإثارة التي يخلقها المجال الفني، حتى وإن أراد هو ذلك.

مادلين طبر: "نانسي عجرم وجورج وسوف وغيرهم تم انتهاك طفولتهم"

وأشارت مادلين إلى أن نانسي عجرم في اللقاء المتداول، لم تكن مقتنعة بحديث مادلين وقتها، وكانت سعيدة فقط بظهورها على شاشة التلفزيون، وتابعت: "نانسي وهي صغيرة كانت ممتعضة من كلامي وماكنش عاجبها لأن دوت الخليج فرحانة بنفسها إنها طالعة في التلفزيون، وانا من وجهة نظري لا بأس يكون عندك طفل تشجعه وتنمي له موهبته وتوديه كونسرفتوار، لكن مايطلعش حفلات ولقاءات إلى أن يتم 17 سنة أو يصل إلى مرحلة النضج حتى يستطيع الانطلاق بمفرده".

وأوضحت مادلين طبر أن النجوم الذين بدأوا الغناء في سن صغير مثل نانسي عجرم وجورج وسوف، تم انتهاك طفولتهم، لافتة إلى أنهم لن يعترفوا بذلك ودائمًا ما يروا أن بداياتهم المبكرة ساعدتهم ولم تضرهم، مشددة على أنها تحترم وجهة نظرهم.

مادلين طبر وفيروز

وضربت مادلين طبر مثالًا على النماذج الفنية التي بدأت في سن صغير لكنها أرهقت فابتعدت عن المجال، وأبرز هؤلاء كانت فيروز المصرية التي قدمت العديد من الأعمال الناجحة لكنها اختفت بمجرد أن كبرت، موضحة كذلك أن هناك آخرين نجحوا في طفولتهم وواصلوا نجاحاتهم حتى الآن، بحسب قولها.

