النادي الثقافـي ينفذ سلسلة متنوعة من الأنشطة والفعاليات

مسقط – العمانية: يواصل النادي الثقافي تنفيذ سلسلة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي تخاطب فئات المجتمع كافة والتي يتم بثها من خلال قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي؛ حيث انطلقت فعاليات البرنامج الصيفي الثقافي للأطفال والناشئة والذي يستمر حتى العاشر من أغسطس القادم من خلال تنفيذ العديد من البرامج الخاصة بالأطفال والناشئة.

وقد نفذ النادي الليلة قبل الماضية ورشة كتابة حكايات من ‫فلسطين والتي تهدف إلى ربط الأطفال بالقضية الفلسطينية، والتعرف على تاريخ فلسطين.‬‬‬ كما أقام النادي مساء امس الاثنين ندوة بعنوان حقوق الإنسان بين الإمامين الصلت بن مالك وسعيد بن عبدالله الرحيلي شارك فيها الدكتور إسماعيل بن صالح الأغبري والدكتور أحمد بن يحيى الكندي وأدارتها الدكتورة أحلام بنت حمود الجهورية حيث تطرق المتحدثان إلى العديد من الجوانب التي تعامل بها الإمامان ودورهما في ترسيخ حقوق الإنسان من خلال عدة محاور، فيما ينظم النادي في العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء ندوة حول أسرة آل مداد وعطائها العلمي والأدبي، ويشارك فيها عدد من المختصين من خلال خمسة محاور، يتحدث في محورها الأول سند بن حمد المحرزي مقدما تعريفا شاملا عن نسب آل مداد، ويحمل المحور الثاني عنوان الظروف الاجتماعية والسياسية التي نشأت فيها أسرة آل مداد.

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