العراقي أحمد عبدالله يربط الأصالة بالحداثة عبر الخط العربي

محافظا على التراث ومواكبا للتطور

■■ بغداد ــ العمانية: تتمتع حروف الخط العربي بالقدرة على الصعود والنزول والانبساط والمرونة في تغيير أشكالها، لذا يعد الخط العربي فنا تشكيليا، وتلك الصفات تجعله سهل التعبير عن حركته وكتلته فينتج حركة ذاتية تجعل الخط خفيف الكتلة وذا رونق مستقل يجعله يحقق إحساسا بصريا جميلا. ■■

ويقول الخطاط والفنان التشكيلي العراقي أحمد عبدالله في حوار مع وكالة الأنباء العُمانية، إن (الخط العربي يتمتع بصفات خاصة تميزه عن غيره وأهمها التجريد في الحروف واستقلاليتها وهو من أبرز الفنون التشكيلية حيث يقول الفنان بيكاسو إن أقصى نقطة أردت الوصول إليها في فن الرسم وجدت أن الخط العربي قد سبقني إليها منذ أمد بعيد). ويضيف عبدالله الذي كانت بدايته مبكرة بالخط العربي (الخط العربي هو جزء من الفن التشكيلي وقد وجدت منذ سنوات أن الخط العربي لم يحظ بالاهتمام مثل باقي الفنون البصرية لذلك قمت بالبحث عن نمط فني يجعل الخط العربي يعود إلى مركزه المتقدم على سائر الفنون وبما أن الحياة في تطور مستمر والعالم يميل إلى الحداثة فقد اطلعت على بعض اللوحات لعدد من الفنانين الذين ربطوا الخط العربي بالفن التشكيلي فكنت امتدادا لهم مع استحداث بعض الأمور الفنية في هذا المجال). وأقر أن (الخط العربي يتميز بالإيقاع وهو جزء مهم وعامل مؤثر في اللوحة وكما يسهم في زيادة نسبة التوازن بين أحجامها فيعطيها منظرا جماليا مألوفا يؤثر في إحساس المُشاهد)، مبينا (اعتمد الإيقاع في الخط العربي على الخط اللين والهندسي وعلى التماثل والتبادل والتناظر وكذلك توزيع الوحدات وتعدد المساحات وتوزيع الخط وسط كل تلك العناصر، ونادرا ما نرى في أي عمل فني إيقاعا واحدا بل غالبا ما يشمل عدة إيقاعات لكي يكسب اللوحة تجديدًا وتنويعًا في الشكل لذا تكون الكتابة العربية في اللوحات الخطية دائما أكثر من العناصر الزخرفية). ويشير إلى أن (الإيقاع يعد في اللوحة الفنية بمثابة القلب للجسم). وأضاف (الرسم نمط يعطيني فضاء للحرية أوسع من الخط العربي الذي يمتاز بصرامة قوانينه وهندسة حروفه المعقدة وبما أنني خطاط بالأصل فلا يمكن عزل الخط العربي عن الفن التشكيلي فأنا وجدت في هذا النمط الفني ضالتي وهي ربط الأصالة بالحداثة من خلال هذا الفن). ويرى عبدالله أن غايته في كل لوحة تقديم رسالة سواء أكانت مجتمعية أو فنية أو إنسانية وما شابه ذلك، والغرض من الأحرف العشوائية بعض الأحيان هو إظهار فن تقاطع الحروف بطرق هندسية لا تتعارض مع قواعد الخط العربي إضافة إلى إظهار جمالية تلك الحروف وتألقها من خلال مزج تقاطع الأحرف لتجسيم شكل معين. وكشف عبدالله: (طموحي لا يتوقف على لوحة ولا على نمط فني بل أنا أنسان ذو أفق واسع متجدد أميل إلى ربط الأصالة بالحداثة من جانب والحفاظ على التراث ومواكبة العصر من جانب آخر وأتمنى أن يتحقق حلمي في تدريس الخط العربي في المدارس كمادة أساسية). أحمد عبدالله الذي ينتمي إلى عدد من مدارس الخط العربي، شارك في العديد من المعارض الفنية التي أقيمت في دول إقليمية وعالمية. ويرى أن لوحة (الكبرياء) أقرب اللوحات إلى قلبه ويقول عنها (فيها تجسد الجانب المتعب من حياتي والإصرار على أن أكون إنسانا لا يترك الحياة قبل أن يترك وراءه بصمة مشرفة تحمل الكثير من المعاني والرسائل، وحظيت بإقبال شديد من قبل الأوساط الفنية… حيث تعبر اللوحة عن أجمل وضع يكون فيه الحصان وهو رفع أرجله الأمامية علامة على السمو والرفعة وعزة النفس والخلفية كانت عبارة عن غيوم حيث ارتبطت هامته بالسماء للأسباب المذكورة، أما جسد الحصان فاخترت أن يكون جزء من قصيدة الشاعر العراقي كريم العراقي يقول فيها (ألجم همومك واسرج ظهرها فرسا… وانهض

كسيفٍ إذا الأنصال تلتحمُ)، والذيل جاء على شكل حروف مبعثرة للتناغم مع ذيل الفرس العربي الأصيل).