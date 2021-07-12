شاهد.. محمود حجازي يداعب جمهوره في أحدث ظهور

شارك الفنان محمود حجازي،جمهوره،بأحدث ظهور له ونشر صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام. وظهر حجازي بستايل رياضي عصري ،وكتب معلقا من خلال صورته:"morning".

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