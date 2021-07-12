شاهد.. عمر الشناوي يمازح جمهوره بصورة مع أولاده

مازح الفنان عمر الشناوي،جمهوره،بصورة جديدة ظهر فيها مع أولاده ،ونشرها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.
وعلق الشناوي من خلال الصورة:"اذا وجد العيال مش هتتهني بكباية شاي ????في حد لقي حل للموضوع ده ولا لازم ازوم عليهم لما يقربوا".
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